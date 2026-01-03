Augmenta la probabilitat de veure nevar abans de Reis, malgrat que encara hi ha molta incertesa. En aquest sentit, el Meteocat ha ampliat a 18 comarques l'avís per nevades febles a cotes molt baixes entre el diumenge 4 de gener i el dilluns 5, el dia de les cavalcades. Un avís que afecta la totalitat de les Terres de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona així com part de la Catalunya Central.
Cota molt baixa
Aquest dissabte serà un dia marcat pels núvols on serà difícil veure el sol. Al matí es poden escapar quatre gotes en punts del Pirineu, el Prepirineu i també l'extrem nord-est mentre que a la tarda les precipitacions -que continuaran sent molt febles- podrien guanyar terreny. La cota de neu començarà molt alta -per sobre dels 1.600 metres-, però al vespre es podria veure nevar al vessant nord del Pirineu per sota dels 1.000.
A partir de diumenge la situació s'embolica. Un matí de plugims -amb una cota de neu al voltant dels 1.500- pot anticipar una tarda on les precipitacions guanyin terreny per la meitat oest. La cota es desplomarà i es pot veure nevar a només 200 metres.
De moment, el Meteocat ha activat un avís pel diumenge 4 de gener al vespre i a la nit en el seu grau més baix -risc groc i 0 centímetres- en vuit comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre.
- Noguera
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
Cavalcades amb neu?
Tot apunta que la situació l'episodi es pot complicar de cara a dilluns, malgrat que els models no es posen d'acord sobre la quantitat i l'extensió de la precipitació. De moment, el Meteocat ha ampliat l'avís per neu a un total de 18 comarques: el conjunt de les Terres de l'Ebre i Ponent, el Camp de Tarragona i part de la Catalunya Central. Es tracta d'un avís de nevades anecdòtiques, però és possible que al llarg del dia s'actualitzi i que dibuixi com serà la tarda de les cavalcades.
- Noguera
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Segarra
- Urgell
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Anoia
- Bages
- Solsonès
- Alt Penedès
- Montsià
De cara a dilluns, segons el Meteocat, tant a Ponent com al terç sud la cota serà de 0 metres, mentre que a la Catalunya Central se situarà al voltant dels 200. Si aquesta predicció es compleix, la situació podria ser complicada en algunes vies principals com l'AP-7, l'A-2 i l'Eix Transversal, entre altres.