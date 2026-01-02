És cert que Catalunya prohibeix a partir d'aquest 2026 els cotxes d'etiqueta groga?

“Catalunya començarà a multar els cotxes amb etiqueta B a les zones de baixes emissions”. Titulars com aquest van inundar la premsa coincidint amb el Cap d'Any. És mentida? No. És una mitja veritat? Sí. Això és perquè aquesta possibilitat és pràcticament inexistent: només afecta els vehicles dièsel amb adhesiu groc en episodis d'alta contaminació, un fet que no es produeix des del 2015.
Una “restricció fantasma”
Malgrat els titulars alarmistes, els conductors catalans no notaran cap canvi aquest 2026. A diferència del que molts pensen, el Pla de Qualitat de l'Aire de la Generalitat estableix que, durant aquest exercici, les restriccions en episodis de contaminació afecten exclusivament els vehicles dièsel amb etiqueta B (groga). Els vehicles de benzina amb el mateix distintiu queden, per ara, fora d'aquesta mesura.
Aquesta “restricció fantasma” té, a més, una probabilitat d'aplicació pràcticament nul·la. Perquè un conductor de dièsel groc es veiés afectat, caldria que la Generalitat declarés un episodi d'alta contaminació per NO2, una situació atmosfèrica extremadament rara. De fet, l'última vegada que Catalunya va haver d'activar un episodi d'aquest tipus amb restriccions de trànsit va ser l'any 2015. Quatre anys més tard va ser l'últim cas amb un avís per pol·lució, però en aquest cas no s'activa la restricció.
Canvi significatiu el 2028
Aquesta situació, en principi, té una data de finalització. El veto total, diari i permanent per a tots els vehicles amb etiqueta groga -tant dièsel com benzina- no arribarà fins a l'1 de gener de 2028. Una data que l'executiu d'ERC va haver d'endarrerir dos anys en el pla per millorar la qualitat atmosfèrica després de la pressió dels ajuntaments, especialment dels governats per PSC a la segona corona metropolitana.
De moment, el Departament de Territori manté aquesta previsió, malgrat que la directora general de Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, evita ser categòrica en declaracions a Nació i assegura que totes les mesures seran consensuades.
ZBE de mínims en moltes ciutats
Restringir l'accés de vehicles amb etiqueta groga els anys 2026 i 2027 és absolutament improbable a les ZBE que funcionen com Barcelona. Tanmateix, encara ho serà més a la majoria de les ciutats de 50.000 habitants que han activat zones de baixes emissions de mínims o a les de 20.000 que ni tan sols les volen posar en marxa.
En aquest sentit, moltes ciutats com Tarragona, Lleida, Girona, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubí tenen moratòries pels residents. D'aquesta manera, els seus veïns poden entrar sense limitacions a l'àrea restringida -en general molt petites i sovint coincident amb illes de vianants- encara que no tinguin cap etiqueta.