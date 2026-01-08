Els pagesos tallen autopistes i carreteres «de manera indefinida» contra l'acord del Mercosur

Prop d'un centenar de tractors de pagesos de les comarques de Girona bloquegen des de la matinada d'aquest dijous l'autopista AP-7 i l'N-II a l'altura de Pontós (Alt Empordà) i es preveuen mobilitzacions arreu de Catalunya "de manera indefinida", fins que aconsegueixin el compliment de les seves reivindicacions. Ho fan en protesta per la política agrària europea, especialment per l'acord amb el Mercosur per suprimir la gran majoria d'aranzels i les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC).
En un comunicat, el sector assenyala que l'acord amb Mercosur permet "l'entrada massiva de productes agrícoles i ramaders produïts amb elements i normes que aquí estan prohibits", com alguns tipus de pesticides perillosos o hormones de creixement. A més, també assenyalen que estan els costos laborals són mínims, la desforestació massiva i que hi ha una manca evident de controls. Tot plegat, assenyalen els pagesos, suposa una "competència deslleial" cap a ells.
Amb aquest i altres acords comercials internacionals, diu el sector que perd sobirania i seguretat alimentària i que es posa en risc la salut de la població, perquè els aliments importats no garanteixen la mateixa seguretat alimentària ni reben els mateixos controls que s'exigeixen aquí. Per això, demanen que no se signi l'acord del Mercosur previst per la setmana que ve i que s'implementin clàusules mirall, o sigui, que les condicions siguin les mateixes que tenen els productes dels camps d'aquí.
També reclamen una PAC "forta" i uns controls sanitaris "realistes i adaptats al territori", en paral·lel a una gestió "eficient" de la fauna salvatge i cinegètica. A tot això, els pagesos afegeixen les retallades previstes de la PAC i la imposició de protocols de sanitat animal que consideren "absurds i ineficaços, dissenyats des de despatxos llunyans i completament desconnectats de la realitat del camp".
Finalment, els pagesos carreguen contra els acords que es van signar a Cervera entre el Govern i el Gremi de la Pagesia Catalana i que, diuen, han estat incomplets. El sector recorda que es van assumir compromisos clars amb el sector que, actualment, la majoria no s'han materialitzat. "Un cop més, les promeses queden en paper mullat mentre el camp continua ofegat", remarca el comunicat.
Incidències de trànsit: tractorades a l'AP-7 i l'N-II
A primera hora d'aquest dijous, els tractors han entrat a les autopistes AP-7 i N-II i han bloquejat el pas a tothom fins que vora les 8:30 h, quan han arribat a un acord amb els Mossos, han reobert l'N-II a Pontós i només queda tancada pels camions. Està previst que hi hagi més mobilitzacions, entre les quals al peatge del Voló, en aquest cas per part dels pagesos de la Catalunya Nord. La previsió és quedar-s'hi fins a evitar la signatura de l'acord del Mercosur, prevista per a la setmana que ve.
Els Mossos d'Esquadra han desplegat una forta presència policial amb unitats d'ordre públic, just en el tram on conflueixen l'AP-7 i l'N-II i que s'ha convertit en un dels llocs habituals de protesta dels pagesos. Tot i això, no s'ha registrat cap incident amb la policia, que això sí, es manté a la zona.
Per accedir a l'autopista, els pagesos han obert un pas al costat a tocar d'un camp, per on han entrat amb els tractors. Per tallar les vies també han col·locat pneumàtics a la carretera. Els pagesos, però, han deixat passar els cotxes i camions atrapats durant el tall fins que la via ha quedat neta i han seguit amb la protesta.