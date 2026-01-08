La marxa lenta de la pagesia a la C-16 es converteix en tall

Una seixantena de pagesos de la Catalunya Central han tallat la C-16 en ambdós sentits de la marxa. Els vehicles es concentraven a la confluència entre els eixos del Llobregat i el Lluçanès (terme municipal d'Olvan), alguns arribats en marxa lenta des de Sallent, on hi ha hagut una primera crida. Ha estat als volts de les cinc de la tarda que han fet el pas de plantar-se al mig de la calçada i impedir la circulació.
Segons informa Trànsit, el tall es localitza entre els quilòmetres 93,50 i 93,00 de la C-16, entre els municipis d'Olvan i Berga. Per mantenir la circulació, els cossos de seguretat efectuen desviament per la carretera antiga (C-16z) a les sortides 90 i 95, respectivament.
"Ja que els polítics locals no ens fan cas, a veure si fent més força arriba on ha d'arribar", ha declarat a l'ACN un dels concentrats i membre de Revolta Pagesa, Jaume Prats, qui ha assenyalat que cal donar una "visió de contundència". La protesta té per finalitat mostrar l'opinió contrària del sector a la política agrària de la Unió Europea, i especialment per l'acord amb el Mercosur.
El sector assenyala que l'acord amb Mercosur permet "l'entrada massiva de productes agrícoles i ramaders produïts amb elements i normes que aquí estan prohibits", situació que consideren de "competència deslleial" cap a ells. Per aquest motiu, des de primera hora d'aquest dijous s'han posat en marxa mobilitzacions, talls de vies i marxes lentes, amb diferents afectacions i en punts diversos del territori. Altres vies afectades als volts de les sis de la tarda són l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls, l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell en sentit Barcelona, l'N-230 al Pont de Suert, l'N-260 a Sort, l'N-II entre Bàscara Pontós, la GI-513 a Cornellà del Terri i la C-38 al Coll d'Ares.