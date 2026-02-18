Així és la Canal Roja, la ruta d'accés al Pedraforca on ha mort un excursionista

Els Bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un excursionista que havia caigut mentre feia una ruta d'escalada al Pedraforca. Després de diverses hores de cerca per les dificultats geogràfiques i la manca de llum, els efectius desplegats han trobat l'home sense signes de vida a la Canal Roja.
La Canal Roja és una ruta d'accés al Pedraforca només apte per a persones expertes en muntanyisme en condicions hivernals. En aquest sentit, no només requereix bona tècnica i equipament específic, sinó un alt nivell, ja que es considera de nivell AD+ (assegurat difícil). En cap cas, és una de les vies d'accés habituals a la muntanya pels excursionistes de nivell baix-mitjà que cada cap de setmana omplen un dels cims més emblemàtics de Catalunya.
Situada al vessant nord de la muntanya, uneix el Canal de la Grallera i el Canal de Xilom i és popular precisament per l'exigència tècnica i la verticalitat. De fet, és una de les vies hivernals de referència a la zona i s'hi fan curses d'hivern i alpinisme d'alta dificultat.
Què sabem de l'escalador mort?
El guarda del refugi més proper a la zona, Luis Estasen, va informar els Bombers que el vehicle de l’excursionista estava estacionat al pàrquing del Mirador de Gresolet sense ningú a l’interior i, d’acord amb les informacions que havien fet arribar els testimonis, es va iniciar la recerca cap a la base de la Canal Roja. Durant la pujada, un equip dels GRAE va identificar unes marques a la neu, que van prendre com a referència com a possible itinerari. Poc després, seguint una traça que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca, van trobar diferents accessoris de muntanya i, finalment, el cos de l’excursionista.
La Unitat d’Investigació de Berga dels Mossos d'Esquadra s’ha fet càrrec del cas, però encara no ha identificat la identitat de la víctima. Sí que ha confirmat que es tracta d'un home de mitjana edat del Berguedà que anava sol.