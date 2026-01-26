El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per l'home que es va atrinxerar a les Llosses

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 15 anys de presó dictada per l'Audiència de Girona a l'octubre per l'home que es va atrinxerar en un mas de les Llosses (Ripollès) i va disparar contra un veí, natural de Sant Jaume de Frontanyà, i dos mossos. El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa del condemnat, ratificant íntegrament la sentència.
El cas es remunta al 14 de juny del 2023, quan el processat va obrir foc contra un veí al qual, segons el relat expressat en el judici, ja tenia amenaçat. L'autor dels fets es va tancar a casa seva fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que va desplegar agents del Grup Especial d'Intervenció per mediar amb l'home. Finalment, van accedir al domicili per por que es llevés la vida, i també van ser rebuts amb trets, resultant ferits dos dels interventors.
El judici va tenir lloc el maig de 2025 i la sentència es va fer pública al cap de cinc mesos, condemnant l'acusat a 15 anys de presó pels delictes de temptativa d'assassinat, atemptat agreujat contra agents de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes. Ja aleshores, la defensa -exercida per l'advocat Benet Salellas- va avançar que interposaria un recurs d'apel·lació, tenint en compte que el lletrat havia demanat que se li apliqués al processat un eximent complet per trastorn mental o por insuperable, sostenint que l'home tenia afectades les capacitats mentals perquè se l'havia sotmès a un assetjament immobiliari.
Així, entre les al·legacions presentades pel lletrat i exposades per l'ACN, les quals el TSJC ha desestimat, s'hi troba que la defensa indicava que es van veure vulnerats els seus drets fonamentals. Concretament, fa referència a la inviolabilitat del seu domicili perquè l'advocat raona que els agents van entrar al domicili sense autorització judicial i sense consentiment del processat "quan no es tractava d'un delicte flagrant". El tribunal considera que sí que es tractava d'un "delicte flagrant" i d'una "situació d'extrema urgència", recalcant que l'acusat "estava armat, que s'havia tancat al seu domicili i que no feia cas als requeriments policials".
D'altra banda, la defensa ha assegurat que el processat no tenia intenció de matar, ja que va disparar des de lluny i demostrable pel fet que "les lesions que va patir la víctima no van fer témer per la seva vida ni es van complicar en lesions greus". Per això, reclamaven una rebaixa de la pena. En aquest sentit, la sentència del TSJC argumenta que el condemnat va fer un "atac reiterat" i que els trets "es van fer mitjançant una arma de capacitat letal", de manera que "el risc de perdre la vida era més que evident".
En darrera instància, l'escrit de la defensa ha considerat "excessiva i desproporcionada" la suma de 600 euros fixada en concepte de responsabilitat civil per a cada un dels agents que va resultar lesionat, mentre que el tribunal creu que són "raonables" tenint en compte els dies que van tardar a curar-se i "el dany moral que van patir els agents".