Condemnat a 15 anys de presó l'home que va disparar contra un veí i dos mossos a les Llosses

La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 15 anys de presó i 1 dia l'home que es va atrinxerar en un mas de les Llosses i va disparar contra el veí i dos mossos. Els fets, que van tenir lloc el juny de 2023, s'han determinat com una temptativa d'assassinat i d'atemptat agreujat contra agents de l'autoritat, a més dels delictes de lesions i tinença il·lícita d'armes. L'acusació particular demanava 43 anys de presó.
Segons recull l'ACN, el tribunal ha conclòs que el processat, Mustapha Ahayk, va intentar assassinar el seu veí "per sorpresa i sense que hi hagués cap discussió ni paraula prèvia" amb una escopeta mentre era al galliner. La víctima, un jove berguedà, va rebre fins a 67 impactes de perdigons a diferents parts del cos, però va poder refugiar-se a casa seva i alertar al 112 dels fets. Abans d'aquest succés, la relació entre els veïns s'havia anat tensant d'ençà que la parella que va entrar a viure a les Lloberes de Dalt li va demanar a Ahayk que legalitzés la connexió del subministrament elèctric del mas on vivia "en precari", les Lloberes de Baix, ja que estava connectat fraudulentament al seu habitatge.
Quan els mossos van arribar al lloc, l'autor dels fets els va dir que sortiria d'allà "dins un taüt" i va amenaçar de disparar-los si accedien a la casa. El cos d'ordre va mobilitzar el Grup Especial d'Intervenció (GEI) que, després de negociar durant hores i veure que no deposava l'actitud beligerant, van entrar dins la casa per reduir-lo. El processat va complir la seva amenaça i, durant la intervenció, va disparar contra dos dels policies, que van patir lesions lleus. Ahayk no tenia llicència ni permís d'armes.
Davant del tribunal, l'acusat es va acollir al seu dret a no declarar. La fiscalia va demanar per a ell una pena global de 30 anys de presó, que l'acusació particular va elevar a 44. Per part de la defensa, exercida per l'advocat Benet Salellas, es va demanar que se li apliqués un eximent complet per trastorn mental o por insuperable. El lletrat sostenia que l'home tenia afectades les capacitats mentals perquè se l'havia sotmès a un assetjament immobiliari.
Atenuant simple d'alteració psíquica
Havent escoltat els testimonis i avaluat les proves presentades, el tribunal conclou que "sense cap mena de dubte" el processat va disparar contra el seu veí i els dos agents del GEI després d'atrinxerar-se. En el cas del veí, subratlla que el processat tenia una "clara intenció de matar-lo" perquè li va engegar els trets amb un "atac per sorpresa, sobtat i fulgurant".
Sobre l'estat mental del processat, el tribunal descarta l'eximent complet, i a partir dels informes psiquiàtrics considera que aquell dia Ahayk tenia "una afectació lleu de les seves capacitats arran de la ideació (paranoia) que presentava". Sigui com sigui, l'Audiència de Girona determina que, en cap cas, l'acusat va patir un brot psicòtic, perquè quan es va atrinxerar al mas i parlava amb els mossos. "Era conscient del que havia fet" -disparar contra el veí- i "mantenia la percepció de la realitat", detallen.
Per tot plegat, la sentència condemna Mustapha Ahayk a una pena global de 15 anys i 1 dia de presó per un delicte de temptativa d'assassinat, dos delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat agreujats amb l'ús d'arma de foc en concurs amb dos delictes de lesions lleus, i un delicte de tinença il·lícita d'armes. En el cas de la temptativa d'assassinat, la sentència estima al processat l'atenuant simple d'alteració psíquica.
A més de la pena de presó, el tribunal també li imposa pagar una multa de 360 euros i li prohibeix acostar-se a menys de 100 metres del seu antic veí durant un termini de 12 anys. En matèria de responsabilitat civil, el condemnat haurà de pagar una indemnització de 8.200 euros (dels quals 7.000 són per al veí, i la resta per als dos mossos contra qui va disparar l'escopeta).
La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un termini de 10 dies. L'advocat de la defensa ja ha anunciat que l'interposarà.