Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca

Han trobat mort un excursionista que feia una ruta d'escalada pel Pedraforca. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís aquest dimarts a les 21.34 hores que no podien contactar amb l'excursionista, que havia marxat a la tarda a escalar al vessant nord d'aquesta muntanya del Berguedà. Passades la una de la matinada, un equip dels GRAE ha localitzat el cos, que havia caigut i no mostrava signes de vida.
En rebre l'avís aquest dimarts a la nit, els Bombers van activar un dispositiu de recerca amb una vintena d’efectius i deu dotacions. Des del refugi Lluis Estasen, el guarda va confirmar que el vehicle de l’excursionista estava estacionat al pàrquing del Mirador de Gresolet sense ningú a l’interior i, d’acord amb les informacions que havien fet arribar els alertants, es va iniciar la recerca cap a la base de la Canal Roja. Durant la pujada, un equip dels GRAE va identificar unes marques a la neu, que van prendre com a referència com a possible itinerari. Poc després, seguint una traça que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca, van trobar diferents accessoris de muntanya i, finalment, el cos de l’excursionista.
La zona on han trobat l'excursionista, la Canal Roja, és una ruta d'accés al Pedraforca només apta per a persones expertes en muntanyisme en condicions hivernals. En aquest sentit, no només requereix bona tècnica i equipament específic, sinó un alt nivell, ja que es considera de nivell AD+ (assegurat difícil). En cap cas és una de les vies d'accés habituals al Pedraforca pels excursionistes de nivell baix-mitjà que cada cap de setmana omplen un dels cims més emblemàtics de Catalunya.
En el marc del dispositiu de recerca, els efectius dels Bombers han senyalitzat la zona que ha quedat custodiada durant tota la nit per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra. Aquest dimecres al matí, s’hi desplaçarà l’helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM), per dur a terme l’aixecament del cos del finat. La Unitat d’Investigació de Berga s’ha fet càrrec del cas.
A la zona hi ha actuat efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb dos guies i gossos de venteig i de rastreig, l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris, i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que ha desplegat un centre de comandament des d’on els Bombers han coordinat la recerca.
En l’operatiu de recerca, també hi van participar cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra. Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi han desplaçat una unitat i s’ha activat l’equip de psicòlegs.