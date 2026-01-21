La família del nen atropellat a Avià el 2024 no accepta cap acord i el cas es jutjarà a l'abril

La família del nen atropellat a Avià l'any 2024 no ha acceptat cap acord en la vista de conformitat celebrada aquest dimecres al Jutjat de Menors 4 de Barcelona. D'aquesta manera, l'acusat serà jutjat per un tribunal de menors, en un procediment que tindrà lloc el 23 d'abril.
L'acusació particular, exercida per Javier Leiva, demanarà la pena màxima de sis anys de reclusió i cinc anys més de llibertat vigilada. Així ho ha confirmat l'advocat en declaracions a l'ACN, qui també ha avançat que la responsabilitat civil es tramitarà per una altra via. L'infant, que tenia nou anys quan es va produir l'atropellament, encara pateix seqüeles greus.
Era la nit del 31 d'agost del 2024, plena celebració de la Festa Major d'Avià. El poble estava ple i gaudia de l'ambient fins que, als volts de les 23.00 hores, un cotxe va passar a gran velocitat l'avinguda Pau Casals, en ple bullici i en un tram limitat a 30 km/h, envestint un nen i provocant-li una ferida molt greu al cap. El vehicle va fugir i, mentre alguns presents avisaven els serveis d'emergències i professionals de la salut presents al lloc li brindaven els primers auxilis, altres alertaven els Mossos d'Esquadra del succés i els donaven detalls del cotxe com la matrícula.
La víctima va ser evacuada pel SEM a l'Hospital de Berga, on va ser estabilitzat abans de ser derivada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica. En paral·lel, la policia catalana localitzava i arrestava el conductor autor dels fets a Cal Rosal, pels presumptes delictes de lesions per imprudència greu i conducció temerària. Tampoc tenia carnet de conduir, perquè no tenia l'edat legal. Els agents també van buscar dos joves més del grup d'amics i que estaven al vehicle, els va prendre declaració i van poder quedar en llibertat i sense càrrecs.
L'acusat tenia 17 anys en el moment dels fets, així que va passar a disposició de la Fiscalia de Menors a Berga. Finalment, el Jutjat de Menors 4 de Barcelona en va decretar llibertat vigilada i una intervenció terapèutica psicològica. La família de la víctima va presentar un recurs d'apel·lació el novembre del 2024 en contra de la llibertat del jove, al·legant una motivació de "seguretat pública" i de "risc evident de reiteració delictiva". Denunciaven que el jove continuava conduint sense carnet per la zona. En definitiva, demanaven el seu ingrés a un centre de menors per la gravetat dels fets, que no es va produir.
Tot i que ara ja sigui major d'edat, l'acusat no pot ser jutjat pel Codi Penal perquè no ho era quan es va produir l'atropellament. De fet, en cas de ser condemnat, haurà d'ingressar en un centre per a menors.