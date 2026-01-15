Un home s'enfronta a 13 anys i mig de presó acusat de violar l'exparella a Berga

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un home acusat de violar l'exparella a Berga i que enfronta 13 anys i mig de presó. La víctima, que és veïna de Sant Hilari Sacalm, assegura que l'agressió va tenir lloc al pis d'ell, on havia anat a recollir els seus efectes personals un cop van posar punt final a la seva relació. L'acusat nega els fets i la defensa en demana l'absolució.
El succés es remunta al 30 de setembre del 2023 quan, segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia i plasma l'ACN, la víctima es va desplaçar en autobús fins al domicili de l'home a recollir roba, a la capital del Berguedà. Havien estat parella durant uns sis mesos i havien decidit deixar la relació uns dies abans. Les dues parts van quedar que la dona passaria la nit a l'immoble, tenint en compte que ja no podria fer el viatge de tornada per la manca de freqüències.
La dona ha exposat que, al vespre, es va sentir somnolent per una medicació que prenia i va anar a dormir. De sobte, es va despertar perquè l'acusat li estava fent tocaments. En aquest punt, ha declarat que li va dir que no volia mantenir relacions sexuals, petició que el processat no va atendre i, tal com ha afirmat la víctima, li va abaixar la roba interior, es va tombar damunt seu, la va immobilitzar pels braços i la va violar.
La denunciant també ha compartit que, en un punt de l'atac, es va poder treure de sobre l'home amb empentes i va aprofitar per explicar a un amic el que havia passat. Aquest va alertar els Mossos d'Esquadra, que es van dirigir al pis. Un dels agents interventors ha posat de manifest que, quan van arribar, l'home es va resistir a obrir la porta, negant d'entrada que hi hagués algú més a l'habitatge. Finalment, però, els va deixar entrar. A dins, van trobar a víctima "molt nerviosa", que els va acabar explicant que l'acusat l'havia violat.
Petició d'absolució
Per la seva banda, el processat ha declarat al final del judici, tot i que només ha respost a les preguntes de la defensa. L'home nega la violació i assegura que tots dos van acordar que la víctima passaria la nit al domicili i que dormirien junts al mateix llit. Ha admès que li va començar a fer tocaments perquè volia mantenir relacions sexuals amb ella, però que de seguida van començar a discutir i no es va produir el coit.
És en aquest punt que ell, apunta, es va posar "a plorar" i ella se'n va anar a parlar per telèfon. Segons la seva versió, no hi va haver penetració. D'aquesta manera, la defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.