Afectacions al Túnel de la Nou per l'impacte d'un camió al sistema d'il·luminació

L'impacte de la ploma d'un camió contra el sistema d'il·luminació del Túnel de la Nou (a l'altura de Malanyeu), situat a la C-16, manté tallat el carril en sentit sud. El trànsit en direcció Berga es desvia per la carretera antiga, la C-1411z, des de l'accés a la boca del túnel i fins a gairebé l'antiga tèrmica de Cercs.
L'avís es va produir als volts de quarts de vuit d'aquest dimecres, 7 de gener. Segons les fonts consultades, un camió hauria accedit al túnel sense ser conscient que duia la ploma aixecada, i va impactar contra els llums del carril en direcció sud. Afortunadament, el sinistre només va suposar danys materials i no personals, però aquests han obligat a mantenir tancada la circulació per aquest tram fins que no s'executin les reparacions escaients.
Així, des d'anit i en el que va de jornada, els vehicles només poden fer pas pel Túnel de la Nou en sentit nord (direcció Bagà, Puigcerdà, la Seu, Andorra...), mentre que si el trànsit és cap al sud (Cercs, Berga, Puig-reig...) són desviats per la carretera vella. En aquest sentit, tenint en compte que la circulació s'ha normalitzat després de les festes, no s'estan registrant retencions ni congestions a la zona. En concret, l'afectació es concentra entre els quilòmetres 109,00 i 109,50 de l'Eix del Llobregat.