La patronal del Berguedà es mulla per la central de la Baells: «És una oportunitat estratègica»

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha certificat el suport al projecte de la futura central hidroelèctrica reversible a l’embassament de la Baells. Després d’una reunió de treball amb els promotors, la patronal ha valorat molt positivament una iniciativa que considera vital per al futur econòmic de la comarca. Tot i que el projecte es troba en una fase inicial, la patronal s'ha compromès a fer-ne un seguiment actiu per garantir que la proposta culmini en una realitat que transformi el teixit empresarial local.
Amb una inversió prevista de 400 milions d'euros, l'ACEB destaca que aquesta infraestructura situaria el Berguedà en el mapa de la transició energètica a Catalunya. L'associació subratlla que el volum d'inversió i la creació de desenes de llocs de treball han d'anar acompanyats d'un rigor tècnic absolut. En aquest sentit, condicionen el seu suport definitiu a l'èxit dels futurs estudis geològics, hidrològics i mediambientals, assegurant que la seguretat i la viabilitat de la infraestructura siguin la prioritat en tot moment.
Un dels punts clau per a la patronal és la capacitat de la central per resoldre els dèficits elèctrics històrics que pateix la comarca. L’ACEB veu en aquest projecte el catalitzador definitiu per desencallar d'una vegada per totes la subestació d'Olvan. Segons l'entitat empresarial, disposar de la potència elèctrica adequada és una condició indispensable per a la competitivitat de les empreses berguedanes, que sovint s'han vist frenades per la falta de capacitat de la xarxa actual.
Finalment, la patronal comarcal ha refermat el seu compromís per garantir que el projecte tingui un retorn real i directe als municipis del Berguedà. En aquest sentit, l’ACEB exercirà un paper de vigilància i col·laboració per assegurar que les empreses locals de serveis, construcció i indústria siguin les primeres beneficiàries de la fase d'obres i manteniment. La junta de la patronal conclou que, amb transparència i coordinació entre promotors i institucions, el Berguedà té davant seu una oportunitat estratègica que no pot deixar escapar per generar valor afegit durant dècades.