La Generalitat ha decidit apostar per una fórmula publicoprivada per millorar la C-16 entre Berga i Bagà. L'Eix del Llobregat és un tram de via molt transitat, sobretot a l'hivern, ja que connecta la Cerdanya i el Berguedà amb Barcelona. Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, admet que aquesta transformació és un "deute històric" i explica que el Govern té una proposta de gestió d'Abertis per dur a terme la reforma, que inclou el disseny, la construcció, el finançament, el manteniment i l'explotació d'aquesta via.
La proposta preveu una inversió d'uns 500 milions d'euros per millorar la seguretat, la comoditat dels conductors i la competitivitat de la zona, i dona a la Generalitat 30 anys per poder retornar el préstec. La C-16 entre Berga i Bagà és la via principal de connexió de l’àrea de Barcelona i la Catalunya Central amb el túnel del Cadí, la Cerdanya i la Catalunya del Nord, un tram de 21 kilòmetres amb només un carril per sentit que acostuma a produir congestions.
L'objectiu de les reformes és construir una calçada de quatre carrils, dos per cada sentit, amb una barrera central fixa, així com la incorporació d'un tercer carril reversible amb una barrera mòbil entre Cercs i Bagà, per adaptar la direcció del trànsit segons el flux de vehicles amb una màquina de transferència. El pla de transformació també inclou la construcció de cinc nous túnels i una trentena d'estructures, a banda de transformar 15 interseccions amb gir a l'esquerra en enllaços a diferents nivells per millorar la seguretat, eliminar els coneguts com a "punts de conflicte" i aplicar mesures per "descarbonitzar" el terreny.
Fórmula publicoprivada
La fórmula publicoprivada és un "model àmpliament aplicat a Europa" i pioner a Catalunya, segons ha defensat Paneque. La consellera explica que la concessió funciona sense peatge directe per l'usuari i que es basa en pagaments per disponibilitat per part de l'administració que varien en funció d'alguns indicadors, com ara que l'empresa concessionària garanteixi la qualitat del servei i la seguretat viària. Des del 2009, ja són una desena els consellers del Govern que han presentat projectes de millora per la C-16.
El Govern preveu iniciar les obres la tardor del 2027
Paneque, durant una visita a Bagà, ha explicat que el procés de transformació s'engega amb la presentació de l'avantprojecte constructiu i l'exposició aquest mes de juny, però que la licitació del projecte sencer no arribarà fins a finals d'any i les obres s'iniciaran a la tardor del 2027, amb previsió d'allargar-se fins l'any 2031. Lluís Casas, alcalde de Bagà, s'ha mostrat molt satisfet per "l'impuls" del projecte, alhora que ha reclamat una carretera "que s'ajusti als drets i que no els diferenciï dels que són de Barcelona o de l'Alt Berguedà".