De fregar la medalla als Jocs Olímpics a la Patum: l'any inoblidable d'Ot Ferrer

La Patum ja ha passat, però enguany serà un any difícil d'oblidar per a molta gent, en concret per a Ot Ferrer, qui en només uns mesos ha passat d'aconseguir un diploma olímpic en esquí de muntanya a debutar al Ball de Lluïment dels Nans Nous, segons ha explicat al diari Aquí Berguedà.
Ferrer, de 24 anys, és esportista olímpic i el 19 de febrer va competir als primers Jocs Olímpics d’Hivern de l’esquí de muntanya a Milà-Cortina. Tot i que no va aconseguir el podi, el de Berga va arribar a la línia de meta en cinquena posició, aconseguint així un diploma olímpic.
Uns mesos després, el dissabte 7 de juny, Ferrer també ha celebrat amb orgull i il·lusió altre triomf personal i, aquesta vegada, no ha tingut res a veure amb l'esport. El berguedà ha debutat al Ball de Lluïment dels Nans Nous, assumint el paper de portar la figura femenina de la comparsa.
Una experiència molt especial per l'esportista olímpic, ja que la Patum és la seva altra gran passió junt amb l'esquí de muntanya. Va començar de ben petit a la Patum Infantil, ballant amb els Nans Nous, un recorregut que exemplifica el relleu generacional que garanteix la continuïtat de la festa.
Amb 14 anys ja va participar per primera vegada en la Patum d'adults i, des d'aleshores i com explica al diari Aquí Berguedà, hi ha pres part sempre que les lesions esportives li ho han permès. Aquest any ha sigut la primera vegada que ha tingut l'oportunitat de participar en el Ball de Lluïment després d'haver rebut el títol de patumaire, una distinció que tradicionalment comporta el privilegi de protagonitzar aquest ball.