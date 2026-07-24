El Berguedà impulsa una càtedra per «potenciar el desenvolupament del territori»

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Ajuntament de Berga i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà han signat un conveni per a la creació de la Càtedra UPC-Berguedà d’Arquitectura i Construcció en Fusta. La proposta ha estat impulsada conjuntament per les tres institucions i pretén donar una oferta educativa de qualitat.
L’acord l'han firmat el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat; l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez; i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres. Els impulsors expliquen que l'enllaç servirà per donar resposta a les necessitats del territori, com la promoció de la formació, la recerca, la captació de talent o la identificació de nous reptes. La Càtedra UPC-Berguedà d’Arquitectura i Construcció en Fusta neix per crear un espai estable de col·laboració entre la universitat, les administracions públiques i el teixit empresarial, amb l’objectiu d’oferir formació postobligatòria universitària, reforçar la competitivitat del sector, afavorir la innovació i generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic sostenible al Berguedà.
La comarca reuneix condicions excepcionals per liderar aquest projecte, amb un 86% del territori cobert per massa forestal, disposa d’una cadena de valor de fusta consolidada i una cobertura empresarial especialitzada. A més, el Berguedà es caracteritza per tenir una trajectòria destacada en el sector de la bioconstrucció i un vincle d’anys de col·laboració amb la UPC a través de l’Ajuntament de Berga, que la converteixen en un entorn idoni per a diverses iniciatives com la present.
Reaccions i valoracions
El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, ha subratllat el caràcter històric de la idea i ha remarcat que la Càtedra representa la primera iniciativa universitària d'aquest nivell que s'impulsa a la zona. Aquest fet, ha assegurat que és una oportunitat per situar la comarca com a "referent en un sector clau i estratègic". "Apostem pel coneixement com a motor de desenvolupament econòmic i de futur per al territori", ha afirmat Prat.
Per la seva banda, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha destacat l’oportunitat que significa per a la ciutat poder comptar amb formació universitària i sumar sinergies amb tota la tasca que la UPC desenvolupa des de fa molts anys. “Amb la creació de la càtedra, Berga i el Berguedà reforcen la seva aposta per la formació continuada i la generació d’oportunitats vinculades a l’àmbit universitari, amb l’objectiu de consolidar el territori com un referent en aquest àmbit”, ha sentenciat.
El rector de la UPC, Francesc Torres, ha explicat que la creació d’aquesta Càtedra reforça el compromís de la UPC amb la transferència de coneixement i el desenvolupament territorial. “Volem sumar la nostra àmplia experiència en la recerca i la docència d’excel·lència relacionades amb tot el cicle de la fusta, al gran potencial del Berguedà en aquest sector per formar talent, impulsar la innovació i generar impacte real en el teixit productiu”, ha afegit.