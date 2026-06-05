Les millors imatges de la Patum de Berga 2026

La Patum Completa de Berga ha esclatat aquest dijous amb una combinació de foc, sentiment, rauxa i reivindicació que la pluja no ha estat capaç de parar. La plaça de Sant Pere, plena de gom a gom, ha vibrat al so del Tabal i la cobla en un acte de comunitat que ja va més enllà del Berguedà i que s'ha convertit també en una diada nacional. Berguedans i visitants, amb l'emoció a flor de pell, han mostrat implicació i eufòria de la forma més genuïna en aquesta tradició, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Tabal, Turcs i Cavallets, Maces i Àngels, Guites, Àliga, Nans i Gegants han desfilat entre un mar de gent, ovacions i aplaudiments. I els Plens, novament, han tenyit el cel de roig i groc. La primera Patum Completa d'aquest 2026 arrenca amb ganes i promet una festa per gaudir: amb seny, respecte i prudència. Des del peu del canó, a Nació us oferim el recull de les millors imatges que ens ha deixat aquesta vetllada de la mà del fotògraf Arnau Colomé.