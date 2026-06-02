Entre el 4 i 7 de juny, Berga viu els dies més intensos de l'any amb la celebració de la Patum i la ciutat es converteix en l'epicentre de la festa, la tradició i la cultura popular. Aquest 2026 la celebració arriba carregada d'actes, emocions, salts, foc i identitat. Aquesta guia t'ofereix un recorregut complet per tot el que has de saber per gaudir-la com cal.
La Patum és una festa única, reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, que es viu des del primer dia amb una intensitat difícil d'explicar si no s'ha experimentat mai. La música, el foc, els salts, les comparses i la comunió col·lectiva transformen la capital del berguedà en un escenari viu, ple de rituals, emocions i una energia contagiosa. A Nació, perquè no se t'escapi res, t'oferim una guia completa dels dies més intensos de la festivitat amb els consells de seguretat imprescindibles.
Programació de la Patum 2026
Dijous 4 de juny
Començarà a les 9:30 hores amb l'entrega del coets i la passada a la plaça de Sant Pere amb la Cobla Pirineu. Tot seguit a les 10:30 hores, tindrà lloc la missa major a l'Església parroquial, cantada per l'Orfeó Berguedà. A continuació es farà la Patum de Lluïment a la plaça de Sant Pere i sardanes a la plaça Viladomat.
A la tarda, a les 16:30 hores la Cobla Ciutat de Girona farà un concert a la residència de Nostra Senyora de Queralt. A les 18 hores, repetirà la tocada de sardanes a la Plaça Viladomat.
A les 21:30 començarà la Patum Completa a la plaça de Sant Pere, es tracta de és la representació central de la Patum de Berga. Consisteix en quatre rondes ("salts") on les comparses dansen al so del Tabal i de la música de la cobla. Les comparses són el Tabal, els Turcs i Cavallets, les Maces i els Àngels, les Guites, l’Àliga, els Nans Vells, els Gegants, els Nans Nous i els Plens.
Al llarg del ritual, les comparses van sortint una per una i ballen mentre la gent hi salta al voltant. La ronda de les comparses es repeteix quatre vegades, a excepció dels Plens que fan la seva aparició en escena al final de la segona i quarta ronda amb foc i pirotècnia. La Patum completa acaba amb els Tirabols, el ball de les dues Guites i les parelles de gegants a la plaça de Sant Pere.
Divendres 5 de juny
A les 9:30 hores tindrà lloc la sortida i passada de les comparses de la Patum infantil des de l'Espai Jove, situat al carrer mossèn Espelt, 13, amb l'acompanyament de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. A les 11 hores, serà el torn de la missa cantada per la Coral Queraltina a l'Església parroquial de Santa Eulàlia.
A partir de les 12 hores, es podrà veure la Patum infantil de lluïment novament amb la Banda de l'Escola Municipal. Tot seguit, a la casa consistorial, es podrà veure el lliurament dels premis del 34è concurs de dibuix infantil. A les 17 hores, començarà la Patum Infantil completa.
Concerts de divendres a la plaça Cim d'Estela
- 18:30 hores. Pep i M. José Músics
- 21:30 hores. Manolitos Band
- 23:00 hores. Doctor Prats
- 01:30 hores. Natband
- 03:00 hores. Fi dels concerts
Dissabte 6 de juny
El dissabte començarà a les 11 hores amb la passada a la plaça de Sant Pere, acompanyada per la Cobla Ciutat de Berga. A les 12 hores es farà el lliurament dels títols dels Patumaires d’Honor i dels premis del 50è Concurs de Cartells.
A les 12:30 hores hi haurà una ballada de sardanes a la plaça de Sant Joan. Ja a la tarda, a les 16:30 hores, tindrà lloc un concert a la Residència Sant Bernabé amb la Cobla Berga Jove. A les 18 hores, la mateixa formació oferirà un nou concert a Berga Residencial.
A les 19:30 hores començarà la passada amb el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats per la Cobla Ciutat de Berga. Sortiran de la plaça de Sant Pere i faran els salts corresponents a diverses places de la ciutat i davant dels domicilis dels administradors i administradores. La jornada acabarà amb els tradicionals Tirabols a la plaça de Sant Joan i a la plaça de Sant Pere.
Concerts de dissabte a la Plaça Cim d'Estela
- 21:00 h. Mama Dousha
- 22:30 h. PD Lola Band
- 23:00 h. The Tyets
- 00:30 h. PD Lola Band
- 01:00 h. Tesa
- 02:30 h. PD Lola Band
- 03:00 h. Thug Life
- 04:30 h. PD Lola Band
- 05:00 h. Fi dels concerts
Diumenge 7 de juny
La jornada de diumenge s’iniciarà a les 9:30 hores amb l’engegada de coets i la passada des de la plaça de Sant Pere, amb l’acompanyament de la Cobla Ciutat de Berga. A les 10:30 hores se celebrarà la missa major a l’església parroquial de Santa Eulàlia. Durant l’ofici s’interpretarà la Missa Patumaire, dirigida per Sergi Cuenca i amb l’acompanyament a l’orgue d’Anna Vila.
Tot seguit, tindrà lloc la Patum de Lluïment amb la Cobla Ciutat de Berga. En acabar, es farà una ballada de sardanes a la plaça de Viladomat amb la Cobla Berga Jove que es repetirà a les 18 hores. Posteriorment, se celebrarà la Patum Completa a les 21.30 hores amb la Cobla Ciutat de Berga.
Com a cloenda de les festes, tindrà lloc una última ballada de sardanes a la plaça de Viladomat amb la Cobla Berga Jove, amb la col·laboració de la Colla Sardanista Cim d’Estela.
Consells de seguretat
Per evitar possibles incidents durant els salts de la Patum a la plaça de Sant Pere, des de l'Ajuntament, recomanen saltar com a màxim en grups de dues persones i, sobretot, fer-ho en sentit contrari a la direcció de les agulles del rellotge.
Els beuratges i refrigeris, per seguretat, no s'han de dur en envasos de vidre. També és important deixar les motxilles, bosses i cotxets en un lloc segur i no entrar-los a la plaça. Sobretot, és imprescindible protegir-se adequadament amb roba de cotó que cobreixi la pell per evitar cremades, amb màniga llarga i pantalons llargs. D'altra banda, el cap i els ulls s'han de cobrir amb un mocador o un barret.
Vocabulari i cançó de la festivitat
En cas que sigui la teva primera Patum o vols aprofundir-hi més, pots aprendre el vocabulari bàsic de la festa a l'article L'abecedari de la Patum. D'altra banda, també et pots començar a familiaritzar amb les cançons de la festivitat, que són un tret característic indestriable que acompanya les comparses i la gresca.