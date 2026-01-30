Els berguedans Trinxats, candidats al premi millor artista revelació dels Enderrock

Els Premis Enderrock 2026 han posat en marxa aquest dijous la segona ronda de votació popular pel certamen d'enguany. Dins el llistat de candidatures, hi ha els berguedans Trinxats, que opten a ser reconeguts com el millor artista revelació. Els guardons s'entregaran les nits del 25 i 26 de març, a l'Auditori de Girona.
Els Trinxats són una formació de Berga nascuda l'any 2020 i que, el 2025, han encetat una nova etapa amb la publicació del seu primer disc: L'últim que tanqui la porta. El grup l'ha estat presentant amb diferents concerts en un nou directe "festiu i reivindicatiu", tal com assenyala la banda, que també deixa clar a la seva web que "per convenciment, cantem 0% en espanyol". Formen part del projecte Ferran Canudas (veu i acordió), Albert Pont (guitarra), Martí Serarols (baix) i Miquel Escànez (bateria).
Els berguedans competeixen pel premi amb altres nou artistes: Abril, Alosa, Bèrnia, Júlia Boncompte, Juls, Maig, Nina Barceló, Partiperes i Sodi. Les votacions ja estan en marxa i s'allargaran fins al 18 de febrer, poden votar una candidatura per cadascuna de les 11 categories definides entre les quals també es troben la de millor artista, millor cançó o millor directe, entre altres. S'hi pot accedir aquí.
En termes globals, 31 FAM, Ginestà i The Tyets són els grups amb més nominacions, optant a cinc estatuetes cadascun. També destaquen Buhos, candidats a quatre premis diferents, mentre que Mama Dousha, Figa Flawas i La Fúmiga n'opten a tres.