El Teatre Municipal de Berga aixecarà el teló amb 13 espectacles la primera meitat del 2026

El Teatre Municipal de Berga no perd pistonada després de culminar la temporada de Pastorets, i dona pas a una nova campanya de programació cultural que consta de 13 propostes fins al mes de juny. L'agenda es comprèn de produccions impulsades per les companyies locals i també de nacionals, amb una oferta variada pensada per atraure tots els públics. L'estrena serà el 25 de gener amb Ambauka, que ja frega el ple.
"És un goig presentar aquesta programació tan completa", ha celebrat la regidora de Programació cultural, Ermínia Altarriba, qui ha valorat que el consistori ha lligat "una proposta interessant i variada". "Esperem que tingui una bona acollida per part del públic", ha declarat, remarcant que "ningú s'imagina la dificultat logística de lligar aquest calendari".
La regidora ha fet un repàs dels espectacles que aterraran a l'equipament cultural berguedà durant aquest primer semestre d'any provinents del circuit català. La primera serà d'aquí a només una setmana, amb La gran família d'Ambauka. Personatges diversos amb caràcters únics conformen aquesta unitat de convivència tan particular, on la música, la diversió i l'energia prometen una bona estona als berguedans més joves. La representació serà el 25 de gener a les 18.00 hores. Formen part del grup Anna Ferran, Magí Canyelles, Josep Miquel Janés, Pau Cardona i Francesc Aparicio.
Joan Valentí torna a Berga aquesta temporada, amb una obra dins el cicle Rescatem la Memòria - Recuperem la Dignitat. Dones del 36 és un relat dirigit per David Pintó que vol reivindicar el paper de les dones, valentes i compromeses amb la llibertat, durant la Guerra Civil. Un text que evoca resistència i lluita. Serà el 8 de febrer a les 18.00 hores, a la Sala Casino.
Honestedat presenta la situació en què una actriu veterana es nega a rodar una escena de nu crucial, desfermant un conflicte amb el seu jove director i amic. La negativa professional planteja un debat profund sobre l'honestedat artística, el consentiment i el poder en les relacions personals dins del món audiovisual. Les cures, l'estima i l'ambició topen amb els ideals i posen a prova aquesta relació d'amistat. Míriam Iscla i Dafnis Balduz protagonitzen aquesta proposta de Francesc Cuéllar, que arriba a Berga el 21 de febrer a les 19.00 hores.
La Fundació la Llar estrena l'agenda local
Som artistes de la Fundació la Llar és el nom del grup de teatre de l'entitat del tercer sector i col·lectiu que arrencarà la representació local al programa. Una desena d'actors i actrius vinculats a la fundació s'han posat a les ordres d'Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga per fer possible La tempesta, una funció que parla dels sentiments i sensacions pròpies, dels dies foscos als cels serens. S'ha programat el 6 de març a les 19.00 hores i funcionarà amb taquilla.
Una dona torna al pis d'on va fugir fa gairebé trenta anys, deixant marit i fill. Ara es fa dir la majordoma, com la coneixen al poble de muntanya on viu, on ha conegut el poder i els homes que ambicionen conquerir-lo sense recança de destruir despietadament la bellesa, el paisatge o la resta de persones. Rosa Renom protagonitza La Majordoma, dirigida per Josep Maria Miró. Aquesta representació s'emmarca en els actes del 8-M i tindrà lloc el 7 de març a les 19.00 hores.
L'única de la llista que ja ha exhaurit entrades. Un èxit arreu de Catalunya de l'icònic presentador d'El Foraster. Quim Masferrer i el seu Bona gent seran a Berga el 21 de març a les 19.00 hores, en un espectacle que ja acumula més de 450 representacions i 350.000 espectadors. Un homenatge al públic, a les persones d'arreu, als herois particulars. La funció s'ha emmarcat en la diada del teatre català: Cap butaca buida.
Vilardaga i Hinojosa no només seran entre bambolines aquest curs. L'11 d'abril a les 20.00 hores presentaran Punt i seguit, la seva producció pròpia que parla sobre els canvis que viu una parella d'artistes després de convertir-se en pare i mare. La criança els presenta un escenari de malaberismes entre la identitat, els nous rols, el pes dels llegats familiars contrastats i l'observació del nou món que desprèn una vida petita i enorme a la vegada.
La memòria històrica tornarà a pujar a l'escenari els dies 18 i 19 d'abril. Tràfec Teatre recupera les cartes enviades per dos soldats, Leandre i Damià, on es relaten experiències directes sobre el camp de batalla. L'obra parla de la guerra per fer una al·legoria de la pau. LiD (Als valents companys de l'Ebre) és protagonitzat per Montse Grifoll, Lydia Canals, Antònia Melchor i Marc Vives.
Una recta final molt musical
L'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus entomen l'escenari del Teatre Municipal durant el mes de maig. La primera cita serà el 10 de maig a les 18.00 hores amb el musical Ui sí, quina por!, a càrrec de les Corals Infantils i el Conjunt Instrumental del centre. Una aventura musical que combina por i rialles, somnis i imaginació, amb el Comte Dràcula al centre de la història.
El 17 de maig a les 18.00 hores serà el torn del Cor de Veus Blanques i el Conjunt Instrumental, que oferiran el musical de La noia del temps, una adaptació de la novel·la d'Eva Piquer Vinent. Una dona intenta recompondre la seva vida després d'una ruptura sentimental buscant un nou rumb entre records, desitjos i tempestes emocionals. Un viatge pel dol, la supervivència i la necessitat de tornar a començar.
Albert Guinovart culminarà aquest cicle musical el 24 de maig a les 18.00 hores amb un recital de piano que uneix l'impressionisme francès amb la seva veu creativa. El programa inclou peces emblemàtiques del piano francès, preludis, poemes i estampes, que conformen tot un viatge sonor. En la funció s'ha previst la col·laboració de la Coral de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus.
L'Escola de Ballet M. Alba torna a oferir la píndola de dansa de l'agenda cultural berguedana. El 21 de juny a les 18.00 hores, el centre celebrarà el 50è Festival de ballet solidari a benefici de Càritas. L'alumnat farà una demostració d'estils i disciplines diferents, amb peces musicals de diversos compositors i una cirereta final: la representació de fragments del gran ballet del Llac dels Cignes.
L'Agrupació Teatral la Farsa posarà el punt final a la temporada amb Ball de titelles, de Ramon Vinyes i Cluet. Un àngel cau en un prostíbul i canvia radicalment la vida pacífica d'aquella petita ciutat de muntanya. Aquesta farsa satírica mostra una societat artificiosa i ridícula, i es mou entre la ironia i l'humor grotesc per fer una crítica a la hipocresia social. Es tracta d'una obra coral que unirà molts actors i actrius de la companyia, sota la direcció d'Angelina Vilella. Les funcions seran els dies 27 i 28 de juny.
Les entrades anticipades es posaran a la venda el 20 de gener, a excepció dels espectacles La gran família, Dones del 36, Honestedat, La majordoma i Bona gent, que estan a la venda des del 5 de desembre. Es podran comprar a la plataforma Ticketara, mentre hi hagi disponibilitat, fins a les 12 del migdia del mateix dia de l'espectacle. Posteriorment, s'hauran d'adquirir a la taquilla del Teatre Municipal, una hora abans de l'inici dels espectacles. La Farsa i Tràfec Teatre utilitzen el seus propis mitjans per vendre les entrades. L'Àrea de Cultura atendrà consultes per correu electrònic (cultura@ajberga.cat) i telèfon (600 46 33 98).