El Laboratori de Cinema a la Neu aterra al Berguedà: programació i activitats a l'aire lliure

La Fundació Cerdanya Cinema ha impulsat una nova estada presencial d'hivern del Laboratori de Creació Audiovisual del Cerdanya Film Festival als Pirineus catalans. Guardiola de Berguedà serà el punt neuràlgic d'una programació que comença aquest divendres i s'allargarà fins aquest diumenge.
Comptarà amb un programa d'activitats que van des de ponències amb professionals, mentories i activitats a l'aire lliure i experiències tècniques a la neu, amb l'objectiu final de "descobrir i captar talent tècnic" en alta muntanya, paratges naturals, neu o condicions extremes així com el suport a projectes audiovisuals en desenvolupament. Enguany, hi ha 10 projectes seleccionats.
El Laboratori inclourà activitats a la zona de Coll de Pal i un circuit d'orientació i dinàmiques a la neu a La Molina, a banda de formacions específiques i ponències. En total, hi participen una seixantena de persones, entre representants de projectes, professionals del sector audiovisual i empreses productores.
El director del Cerdanya Film Festival i impulsor del laboratori, Jordi Forcada, explica que estan molt satisfets pel "talent" dels professionals que hi participaran i que la programació està "molt enfocada" en la "tecnificació" dels rodatges en espais de muntanya i entorns nevats. Creu que la bona acollida que està tenint el laboratori arriba en un moment d'"enorme potencial" de rodatges a Catalunya i a la "necessitat real d'espais com aquest" al Pirineu. "Volem que generi millores en els projectes i noves sinergies", ha compartit.
Els 10 projectes escollits en el Laboratori de Cinema a la Neu
En total, s’han seleccionat 10 projectes de llargmetratges i curtmetratges, tant de ficció com de documental, que gaudeixen a més a més d’un seguiment per part de mentors especialitzats. Els projectes escollits tenen el suport d’una productora catalana, han d'incloure una mirada de gènere i han de demostrar el compromís amb la carta de rodatges sostenibles (ICEC – Catalunya Film Commission) mitjançant un pla específic.
Entre els projectes audiovisuals hi ha el llargmetratge de ficció Cors de paper de José Luis López, que es rodarà íntegrament als Pirineus amb Francesc Orella, Nora Navas i Maria Molins. També el llargmetratge Mirvia, dirigit per l’actriu Marina Gatell; el curt documental Em dic Josep, sobre el miner de Saldes Josep Ordiales, de Tiago Bolívar; o el documental El Pozo Azul d’Eliseo Belzunce, sobre espeleobusseig.
Els mentors de l'edició
Pel que fa als mentors d'aquesta edició, figuren noms com Tono Falguera, productor entre d'altres de Balandrau, i Josep Maria Civit, director de fotografia i membre de la junta de l'Acadèmia del Cinema i guanyador d'un Goya. Durant el cap de setmana, es faran sessions presencials i de consultoria entre els participants, un pitch amb els productors i formacions sobre el terreny de la mà d'experts.
I entre les ponències destaca la que oferirà Civit, sobre rodatge amb llum natural; una sobre coproducció amb Stephanie von Lukowicz, una ponència amb Tono Folguera i un taula rodona amb Montse Armengol (3Cat) per parlar dels rodatges i les pel·lícules de muntanya des dels punts de vista de la ficció i del documental. Aquí, exploraran el cas i l’èxit de Balandrau en ambdós formats.