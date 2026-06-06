La Patum dels turistes

Berga ha celebrat la primera Patum Completa del 2026 sense incidents rellevants a banda de la pluja. És una bona notícia per a l'Ajuntament, governat per la CUP, que aquest dijous ha aconseguit una doble fita: una exhibició de cultura popular amb seguretat i, alhora, refermar el compromís antifeixista de la festa. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols va ser rebuda entre pancartes de rebuig, xiulets i un nombre tan migrat de seguidors que van passar desapercebuts.
Tot plegat en consonància amb el missatge de l'alcalde, Ivan Sànchez, al discurs inaugural de la celebració, que fa anys que no registra baralles ni a la plaça Sant Pere ni a cap dels actes de la celebració. "Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit, i sobretot un exemple de concòrdia, de compartir, d’amistat i d’alegria", va declarar.
Malgrat tot, el record dels d'incidents del passat 2025, que van obligar a interrompre el salt de Plens de l'any passat, encara pesava en el record d'alguns berguedans. Prova d'això ha estat el clàssic cant "oh no, pixapins", que si bé no ha tingut la mateixa freqüència que altres anys, també s'ha deixat sentir la nit d'aquest dijous. L'alcalde de Berga, en declaracions a Nació, ha recordat que la primera interrupció va ser a causa de les caigudes de diverses persones inexpertes a la zona on es col·loca el tabal. "L'origen de les caigudes va ser per unes persones mal equipades que van entrar en pànic", afirma Sànchez.
El 2025 també es van registrar casos com la parella de nord-americans que va engrapar el cap de la Guita grossa durant el seu recorregut. L'home el va moure quan passava per una barana de la plaça de Sant Pere per esquitxar de foc els assistents, que van respondre apartant-se. Segons recull la premsa local, la dona americana no va reaccionar i el marit va interferir en la dansa de la comparsa per evitar que la dona es cremés.
Aquest comportament va indignar la plaça, que va respondre amb fortes xiulades. "Els berguedans sentim la Patum com una cosa molt nostra i fa de mal veure com alguns s'ho prenen només per una gresca, sense cap consciència", diu Joan Pons, berguedà de tota la vida i habitual de cada any a la Patum.
Pons, just abans de la celebració d'aquest dijous, lamentava que la festa s'ha massificat molt i que la fama, molts cops, no ha repercutit en el respecte i el coneixement que se'n té. "Quan vens aquí ja hauries de saber com has d'anar vestit, si vens amb xancletes has de saber que acabaràs prenent mal", diu. Per a tots els qui arriben sense experiència, però, la megafonia de l'Ajuntament dedica uns minuts a recordar la perillositat del salt de Plens, un dels moments més esperats, que, un cop comença, ja no és possible sortir-ne. En total, aquest dijous, s'han cremat més de 1.000 fuets només al primer salt. "El nombre de pirotècnia és molt elevat i cada fuet té una intensitat molt més gran que la de qualsevol altra festa similar", adverteixen.
Per evitar cremades, des de l'organització reiteren la necessitat de portar una roba que cobreixi totalment el cos i extremitats i també de dur un calçat adequat i resistent. Tot i això, dijous la Creu Roja va atendre 13 ferides, 35 cremades de primer grau i 12 de segon grau. L'alcalde recorda que malgrat el caràcter inclusiu de la festivitat, la Patum no és un simple correfoc i cal ser prudent. "El salt de Plens hi no té res a veure i sempre demanem que la gent sigui molt conscient d'allà on es fica", diu. Alhora, afirma que cada any les casuístiques amb els visitants són diferents. "Hem vist gent amb pantalons curts i mal equipada. Cal saber que és un espai viu amb molt de foc i que si entres en pànic a mig salt perjudiques, també, totes les persones que tens al voltant", explica.
En aquesta línia, es demana respecte "en tot moment" al ple i la persona que l'acompanya per facilitar l’encesa, evolució, les voltes que fa sobre si mateix, i el moment de treure’s la careta al final. Els acompanyants tenen un paper cabdal per obrir pas a totes les comparses entre la multitud i assegurar que els balls es puguin desenvolupar amb normalitat. "És una festa berguedana on tothom és benvingut, però sempre demanem que es faci amb consideració per la gent implicada i per tota la feina feta durant l'any perquè tot surti rodat", explica Sànchez.
Un blindatge i recompte de gent
Una altra de les novetats d'aquest any ha estat l'ampliació del sistema de comptadors de persones a dues de les principals vies d'accés a la plaça de Sant Pere. Segons ha detallat el consistori, l'objectiu és poder anticipar possibles restriccions d'accés quan es detectin concentracions excessives i evitar situacions de risc. Les dades registrades de l'any passat mostren la dimensió de la concentració de públic que arriba a assumir la plaça durant alguns actes. El punt de màxima afluència del 2025 es va produir en un dels tirabols de dissabte, quan es van concentrar prop de 6.000 persones.
Enguany, a més, s'ha augmentat el nombre de lavabos i de punts d'aigua distribuïts pel centre de la ciutat. Un increment que concorda amb els cartells que s'han deixat veure per tota la vila, que recorden la importància de la hidratació i que l'alcohol "és una droga". Tot i això, la Policia Local de Berga ha registrat nou denúncies administratives per resultat positiu en les proves d'alcoholèmia i dues més per conduir sota substàncies estupefaents.
Pel que fa al dispositiu policial, la Patum manté un desplegament similar al de l'any passat, amb prop d'un centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra diaris durant els dies centrals de la festa. Més enllà de l'àmbit de la seguretat, aquesta edició bat rècords de finançament amb una aportació global de 340.000 euros entre administracions públiques i patrocinadors privats.