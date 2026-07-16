La justícia europea no va amb Llarena: manté l'ordre de detenció contra Puigdemont

El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena mantindrà l’ordre de detenció a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’aquest dijous, que avala la llei d’amnistia.
Fonts del tribunal afirmen a l'ACN que l’ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l’amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència del TJUE. L'escenari més probable és que el TS es pronuncïi després que el Constitucional resolgui els recursos que té pendents dels líders del procés.
Les sentències, de 37 i 28 pàgines, asseguren que la llei d'amnistia té per objecte "reduir tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació". De fet, el TJUE en més d'una ocasió cita la sentència del juny de l'any passat del TC per avalar la legitimitat de la llei d'amnistia per buscar la "reconciliació" i "reduir les tensions institucionals i polítiques". L'únic punt de la sentència contrari a la llei d'amnistia és el termini màxim de dos mesos que fixa la llei del juny del 2024 per aixecar mesures cautelars o extingir la responsabilitat comptable tot i que prèviament s'hagin presentat qüestions prejudicials al propi TJUE i aquestes no s'hagin resolt.
La sentència obre la porta a aixecar la inhabilitació de diversos exlíders del procés, com Oriol Junqueras o Jordi Turull, i al retorn a Catalunya de Puigdemont. No obstant això, probablement encara hauran d'esperar a la resolució de diversos recursos d'empara per part del Tribunal Constitucional, que es preveuen a la tardor, i de l'aplicació directa de l'amnistia per part del Tribunal Suprem, que té recels respecte el delicte de malversació i considera que no es pot amnistiar si l'organització de l'1-O va suposar un enriquiment il·lícit dels líders independentistes.