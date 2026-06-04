La Patum xiula Sílvia Orriols: «Fora feixistes de la Patum»

Entre la gentada, crits de rebuig i sota una bandera de palestina, Sílvia Orriols ha aparegut en escena al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa d'aquest dijous. La diputada d'Aliança Catalana ha compartit espai amb l'alcalde de la CUP, Ivan Sànchez, la Consellera d’Interior, Núria Parlón, i el president de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en un ambient tens de cordialitat forçada.
Només arribar al balcó, la líder de Ripoll ha estat rebuda amb una gran xiulada i una sèrie de càntics contra el feixisme. S'ha pogut sentir "Catalunya antifeixista", "fora Sílvia Orriols", "fora feixistes dels nostres barris" i "boti boti feixista qui no boti". El crit ha estat unànime a la plaça i ha anat acompanyat de l'exhibició de pancartes contra el racisme.
La desfilada de la líder de Ripoll per Berga ha començat a mitja tarda, acompanyada d'una colla de simpatitzants i de la regidora de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes, que serà la propera candidata d'Aliança Catalana a les municipals de 2027. Tots plegats, s'han deixat veure pels volts de la plaça Sant Pere on s'han fet algunes fotos amb una bandera de Sant Jordi i vídeos, que han tingut feina a farcir de gent. Orriols, per poder marxar a Berga, no ha anat a la votació sobre les esmenes a la totalitat de la llei d'acompanyament, feta aquesta tarda al Parlament.
Orriols, convidada per la candidata d'AC
La líder de l'extrema dreta catalana ha pogut accedir al balcó de l'Ajuntament gràcies a la invitació de Vinyes, que ha lligat de mans i peus el consistori cupaire, que ha compartit a través de les xarxes del partit un . "Després d'anys de brutícia, foscor i degradació, hi ha esperança", va reblar Orriols a través de les xarxes.
La presència d'Orriols a la Patum arriba envoltada de simbolisme i provocació, en un espai independentista i governat per la CUP des del 2015, on el vot juntaire al Parlament ha superat el 38% en els dos darrers comicis nacionals. Aquesta situació al balcó consistorial ha anat acompanyada de silenci institucional els dies previs a la celebració de la festivitat i el govern municipal s'ha negat a fer-ne declaracions als mitjans.
D'altra banda, la CUP ha fet una crida a la calma i la "concòrdia" durant aquests dies de festa. El batlle, Ivan Sànchez, ha destacat que, any rere any, no es registren baralles, ni a la plaça ni en cap dels actes de la celebració. "Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit, i sobretot un exemple de concòrdia, de compartir, d’amistat i d’alegria", va declarar l'alcalde el discurs inaugural de la Patum.