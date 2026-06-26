L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, de baixa per una afectació cardíaca

Ivan Sànchez estarà temporalment de baixa a causa d'una afectació cardíaca. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de Berga en un comunicat en què ha detallat que l'alcalde, seguint les indicacions dels professionals sanitaris, s'apartarà de la funció pública durant les pròximes setmanes per centrar-se en la seva recuperació. El consistori també ha informat que, durant el període de baixa de Sànchez, serà el primer tinent d'alcaldia, Aleix Serra, també del grup municipal de la CUP, qui assumirà l'alcaldia accidental.
L'Ajuntament de Berga assegura que l'activitat municipal continuarà desenvolupant-se amb total normalitat, d'acord amb els mecanismes de funcionament i de substitució previstos, per tal de garantir la continuïtat de l'acció de govern i la prestació dels serveis a la ciutadania. En el mateix comunicat, el consistori ha demanat "màxim respecte" per la privacitat de l'alcalde i ha agraït la comprensió de la ciutadania. De la mateixa manera, l'Ajuntament ha desitjat "una ràpida i completa recuperació" a l'alcalde, esperant també que pugui recuperar aviat les seves responsabilitats institucionals.
Sánchez és alcalde de Berga des del 2021, quan va agafar el relleu de Montse Venturós al mig de l'anterior mandat. Posteriorment va guanyar les eleccions municipals del 2023 i va poder revalidar l'alcaldia de la capital berguedana. La de Berga ja es pot considerar pràcticament com una de les alcaldies històriques de la CUP. Quan acabi l'actual legislatura, la formació anticapitalista hi haurà governat durant dotze anys. Que la capital del Berguedà sigui un feu cupaire té mèrit, ja que tradicionalment ha estat en mans convergents i el seu entorn territorial vira més a la dreta que no pas a l'esquerra.
El clima de cara al 2027 és hostil perquè governar durant tres mandats consecutius desgasta i perquè l'onada reaccionària va forta. Sànchez encara no ha detallat si es presentarà a la reelecció quan resta menys d'un any per a les municipals. A l'oposició, Junts intentarà fer el sorpasso i Aliança Catalana no amaga que Berga és un dels grans objectius. El resultat de la capital berguedana és un dels grans misteris de les pròximes eleccions, especialment per a la formació anticapitalista, ja que és un dels grans feus que controla al país juntament amb Girona.