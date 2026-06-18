CUP i ERC pacten amb el PSC per desencallar els pressupostos de Berga

El govern municipal de Berga, liderat per la coalició d'ERC i la CUP, ha arribat a un acord amb el PSC per desencallar els comptes. Els pressupostos s'aprovaran aquest estiu després de mesos de negociacions entre les diferents formacions, i diverses anades i vingudes. Fins i tot, els socialistes van arribar a aixecar-se de la taula al·legant incompliments del govern de Berga. Finalment, però, la situació s'ha reconduït lleugerament, cosa que ha portat el PSC a signar el pacte pressupostari amb republicans i cupaires. Aquest estiu els comptes quedaran aprovats en ple. La idea és sotmetre'ls al ple de juliol, el dia 2, tot i que des de l'executiu municipal admeten que el termini és ajustat. \r\n