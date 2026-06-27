Casal Panxo carrega contra el «feixisme» després que Aliança Catalana s'hagi instal·lat al seu antic local

El Casal Panxo de Berga ha carregat contra Aliança Catalana després que la formació política s'hagi instal·lat al local que l'entitat ocupava fins fa dues setmanes al Barri Vell de la ciutat. En un comunicat, el casal assegura que no va ser expulsat pel partit, sinó per "l'especulació immobiliària", i acusa Aliança Catalana de fer servir el nou emplaçament com una operació de "màrqueting polític" per "atiar la crispació".
L'entitat remarca que el Casal Panxo és "molt més que un espai físic". Amb una activitat ininterrompuda des del 1999, ja han hagut de canviar diverses vegades de local al llarg de la seva història i, en el comunicat, asseguren que continuaran treballant mentre busquen un nou espai.
Pel que fa a l'expulsió del local, el Casal explica que la propietat de l'immoble forma part de la família Pujol-Mas, "una xacra pel Barri Vell" que té diversos edificis en propietat. A més, expliquen que Aliança Catalana ha llogat el local "en connivència amb la propietat" i defensen que el partit d'extrema dreta s'ha quedat amb el local perquè comparteix "una relació estreta amb els especuladors que han deixat el Barri Vell en una situació compromesa".
L'entitat ha aprofitat el comunicat per atacar Aliança Catalana per "sembrar la llavor del feixisme, el racisme i la xenofòbia", unes actituds que consideren incompatibles amb "les aspiracions socials i nacionals del país". A més, el Casal Panxo també reivindica la seva trajectòria "en defensa de la llengua i l'independentisme", col·laborant activament amb entitats com Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural o l'Assemblea Nacional Catalana, espais on "mai hem vist a Aliança", sentencien.
"AC = Espanyols"
Tot plegat arriba després que, aquesta matinada, hagin aparegut algunes pintades a la porta i la façana del local, ja propietat del partit islamòfob. A la façana de l'edifici s'hi pot llegir "AC = Espanyols", així com el nom del partit d'extrema dreta guixat o el nom de l'organització juvenil Arran, que firma les pintades.
Ball de seus a Berga
Després de l'escridassada a Sílvia Orriols durant la Patum, Aliança Catalana torna a fer una provocació a Berga. Un ball de seus a la capital del Berguedà ha acabat amb la formació islamòfoba traient pit d'haver arrabassat un local històric de l'esquerra independentista. És una provocació que surt d'una primera revenja política: un membre del grup d'independents del qual ha sortit Judit Vinyes, candidata d'Aliança a les municipals del 2027, va desallotjar la primera seu del partit de Sílvia Orriols a la ciutat. En el serial hi ha, doncs, la lluita d'Aliança que ja planteja obertament contra la CUP, però també la guerra entre Vinyes i el grup d'independents.