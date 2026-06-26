Ball de seus a Berga amb una venjança i una provocació d'Aliança a la CUP

Després de l'escridassada a Sílvia Orriols durant la Patum, Aliança Catalana torna a fer una provocació a Berga. Un ball de seus a la capital del Berguedà ha acabat amb la formació islamòfoba traient pit d'haver arrabassat un local històric de l'esquerra independentista. És una provocació que surt d'una primera revenja política: un membre del grup d'independents del qual ha sortit Judit Vinyes, candidata d'Aliança a les municipals del 2027, va desallotjar la primera seu del partit de Sílvia Orriols a la ciutat. En el serial hi ha, doncs, la lluita d'Aliança que ja planteja obertament contra la CUP, però també la guerra entre Vinyes i el grup d'independents. Per si no fos suficient, s'afegeix un quart actor: el propietari del local on hi havia el Casal Panxo de l'esquerra independentista que ara ha llogat l'espai a Aliança.
La història es força convulsa i val la pena anar per ordre. Tal com han anat relatant mitjans com Regió7 o l'Ara, el partit Berga Grup Independent (BeGI) va llogar un local al carrer Major dedicat a la campanya de les eleccions municipals del 2023. Hi tenien la seu, de fet, fins al desembre del passat any, quan Vinyes va plantejar que el grup d'independents s'integrés a Aliança. La votació va estar plena de polèmica, ja que els contraris a la unió asseguren que es van incorporar nous militants propers a Aliança. En tot cas, el sisme va acabar amb bona part dels integrants de la llista del BeGI abandonant la formació i Vinyes quedant-se les sigles. L'altre regidor que va obtenir la formació va passar a ser no adscrit. En quedar-se les sigles, Vinyes també va signar un nou contracte de lloguer amb la propietat del bloc.
Fins ara, tot relativament normal en el trencament d'una formació. Però el destí es capritxós i la primera seu d'Aliança a Berga va durar molt poc. Ramon Safont, un dels fundadors del BeGI, va rebre una herència important per la mort de la seva mare fa uns mesos, i ha decidit comprar l'immoble, que és un palauet del segle XIV de 800 metres quadrats. Allà, Safont hi vol crear la futura seu de l'Arxiu Familiar Galderic Safont, un projecte que fa anys que impulsa i que inclou tota mena de contingut sobre la història de Berga i el Berguedà. Abans, però, ha decidit que sigui la nova seu del partit Arrelats que, juntament amb el regidor no adscrit, han decidit que sigui una mena de continuïtat del BeGI ara que, per altra banda, quedarà dissolt a Aliança.
"Aquest local deixarà de ser d'Aliança d'aquí a un mes per convertir-se en un arxiu i museu comarcal. Si us plau, respecteu-lo" deia a les parets de l'edifici. L'immoble va omplir-se de pintades contra Aliança quan es va saber que el BeGI s'integrava al partit d'Orriols, però el nou propietari ha volgut deixar clar que finalment la formació islamòfoba no s'instal·laria al carrer Major. Així doncs, a Vinyes i a Aliança se'ls demanava fer les maletes, fet que van assumir, i llavors van començar a buscar una seu alternativa. Aquí és on entra la provocació que han escenificat aquest divendres, principalment Orriols, a través de xarxes socials: la nova seu d'Aliança s'instal·la en un local on hi havia un històric casal de l'esquerra independentista.
Del Casal Panxo a la nova seu d'Aliança
El Casal Panxo feia 17 anys que estava instal·lat al carrer Mossèn Huch de Berga. Hi van arribar el 2009, amb un local molt deixat que van anar transformant amb diners dels propis membres del col·lectiu de l'esquerra independentista. Han ajudat a impulsar festes populars o espais de debat, per exemple. I sota unes condicions prou difícils perquè el contracte s'anava renovant mes a mes. És per això que, segons recull l'Aquí Berguedà, l'any passat el Casal Panxo va decidir-se a fer una oferta de compra de l'espai. La proposta, però, no va agradar gens als propietaris de l'immoble, que van respondre amb una rescissió unilateral del contracte per al 31 de gener del 2026. Els impulsors del Casal van poder renegociar i finalment van abandonar l'immoble el passat 15 de juny, amb la Patum ja celebrada.
Un dia després, però, resulta que l'antic espai del Casal Panxo ja tenia un contracte de lloguer signat amb Aliança Catalana. I aquest divendres, amb l'alcalde de la CUP Ivan Sànchez apartat temporalment per un problema cardíac, Vinyes s'ha fet la foto amb el cartell a la nova seu d'Aliança. La mateixa candidata de la formació islamòfoba treia pes a l'estranya coincidència i deia que ho emmarcaven en una oportunitat sorgida en un moment complicat. Ara bé, Orriols no ha tardat a fer-ne befa: "Us hem arrabassat el Casal Panxo, i us arrabassarem la batllia". La líder del partit també feia desafiava els berguedans a continuar xiulant-la, reconeixent l'escridassada que Aliança havia negat després de la Patum i que en realitat acreditaven les imatges.
El feu de la CUP que Aliança persegueix
La de Berga ja es pot considerar pràcticament com una de les alcaldies històriques de la CUP. Quan acabi l'actual legislatura, la formació anticapitalista hi haurà governat durant dotze anys, primer amb Montse Venturós i ara amb Ivan Sànchez. Que la capital del Berguedà sigui un feu cupaire té mèrit, ja que tradicionalment ha estat en mans convergents i el seu entorn territorial vira més a la dreta que no pas a l'esquerra. El clima de cara al 2027 és hostil perquè governar durant tres mandats consecutius desgasta i perquè l'onada reaccionària va forta. A l'oposició, Junts intentarà fer el sorpasso i Aliança Catalana no amaga que Berga és un dels grans objectius, motiu pel qual intenta entrar en el cos a cos amb l'alcaldia de la CUP.