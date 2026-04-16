Sílvia Orriols confirma la regidora Judit Vinyes com a candidata d'Aliança a Berga

Aliança Catalana ha oficialitzat aquest divendres un dels fitxatges importants de cara a les eleccions municipals del 2027. En una roda de premsa des del Parlament, Sílvia Orriols ha confirmat que Judit Vinyes serà la candidata del partit a l'alcaldia de Berga. Es tracta de la regidora de Berga Grup Independent (BeGI) que fa uns mesos va anunciar la intenció de fer el pas a Aliança, fet que va aixecar enrenou tant a les files del partit d'extrema dreta com a la formació independent. En tot cas, malgrat aquestes discrepàncies, la direcció nacional ha situat Vinyes com a número u del 2027 arran de la signatura d'un conveni de col·laboració amb el grup d'independents.
"Farem caure la CUP a Berga", era el missatge que llançava Sílvia Orriols fa uns mesos. L'alcaldessa de Ripoll compartia una publicació a X anunciant que una regidora independent es passava a la formació d'extrema dreta i ho veia com la gran oportunitat de fer forat a la capital berguedana. La formació Berga Grup Independent (BeGI) va quedar partida per la meitat, amb el regidor Lluís Minoves passant a no adscrit, i l'altra, Judit Vinyes, quedant-se com a única regidora de l'agrupació d'electors i fitxant com a futura alcaldable d'Aliança Catalana.
Ara bé, la tria a dit de Vinyals també va generar enrenou entre la militància d'Aliança Catalana a Berga. Un grup de militants del partit va amenaçar amb dimitir si no es rectificava la decisió, mentre que la direcció nacional, que deia que només eren tres crítics de 42 militants, els va acusar de vulnerar els estatuts de la formació. La decisió sobre l'alcaldable fa que Vinyes parli ja com a candidata d'Aliança al plenari municipal.
De fet, tal com va explicar Nació, Aliança comptava amb Vinyes com a regidora pròpia. De fet, entre trànsfugues, acords i la renúncia d'electes, el partit d'extrema dreta reconeix com a propis fins a onze edils. Al Berguedà, a més, considera com a proper un regidor de Bagà, Pep Llamas, independent i excoordinador comarcal de Junts.
La confirmació de Vinyes -no exempta de problemes internes- se suma als d'Èric Esteban, trànsfuga de Junts, com a cap de llista d'Amposta. Per altra banda, hi ha pocs dubtes que la mateixa Orriols repetirà a Ripoll, on cada vegada sembla més probable que assoleixi la majoria absoluta. De fet, aquesta setmana el conflicte pels pressupostos ha acabat amb la dissolució de la secció local del PSC que n'havia facilitat l'aprovació amb una abstenció.
Geòloga i empresària
Judit Vinyes Barniol es defineix com a llicenciada en Geologia (UB) i empresària berguedana. De fet, és un dels dos socis fundadors de la companyia G2Geotecnia així com responsable de les àrees de Qualitat i de Geotècnia. També és membre de la comissió d'igualtat del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, és mentora de la Fundació Impulsa i forma part de la xarxa de ponents de FemCAT. Ha format part de l'AFA Vedruna Berga i actualment de l'AFA Fedac-Xarxa.
En els seus articles definia el govern municipal de Berga com a "règim cupaire" i els ha acusat repetidament de deixadesa, penúria i inacció.