Què està passant amb Aliança Catalana a Berga? L'aterratge de Judit Vinyes obre una disputa interna

El terratrèmol en la política local de Berga de la darrera setmana, amb epicentre a Berga Grup Independent (BeGI) i la decisió de Judit Vinyes de transitar cap a Aliança Catalana ha tingut rèpliques en el nucli d'aquesta formació a la ciutat. I és que la pròxima incorporació de la regidora i els plantejaments perquè pugui encapçalar la candidatura de cara les eleccions del 2027 no s'han entomat amb entusiasme per una part dels afiliats del partit a la capital del Berguedà.
"De moment el què ha fet caure és a la majoria d'afiliats de Berga". Amb aquesta frase responia a la xarxa social X una de les militants més implicades en les causes del partit al Berguedà, Anna de Haro, a la publicació de la líder nacional, Sílvia Orriols, sobre el fitxatge de Vinyes. L'alcaldessa de Ripoll s'hi havia referit vaticinant que "Aliança Catalana farà caure la CUP a Berga". Aquesta va ser l'única expressió pública d'un desacord que s'erigia entre alguns dels afiliats a la ciutat, i que s'ha anat plasmant les darreres hores en diferents publicacions als mitjans de comunicació que, finalment, han fet posicionar-se la formació.
Per part dels afiliats ja díscols, lamenten que s'ha procedit de facto a una "designació directa de la cap de llista" apostant per Vinyes com a alcaldable sense que s'hagi impulsat cap procediment consultiu. De fet, afirmen que n'han tingut coneixement "a través d'informacions externes i no pels canals interns habituals de l'organització", fet que "hauria generat inquietud dins d'una bona part de l'afiliació local". Cal tenir present que la mateixa encara portaveu de BeGI ha reconegut que els contactes entre l'agrupació d'electors i el partit d'extrema dreta es remunten mesos enrere. Així mateix, més enllà de les formes, els afiliats contraris a la decisió també es mostren reticents amb la persona escollida, assenyalant que "volem que Aliança guanyi les eleccions a Berga, i sabem que amb la Judit Vinyes no ho aconseguirem".
Fet i fet, aquest grup d'afiliats defensa que l'acció no respon a un model de presa de decisions que, a parer seu, s'hauria de basar en "la transparència, la participació interna i l'arrelament al territori", comptant a més amb un "ampli consens de l'afiliació local per garantir la cohesió interna i les millors expectatives electorals possibles". Circumstàncies que, opinen, no es compleixen amb la figura de Vinyes. És per tot plegat que aquest sector "fa una crida a la reflexió als òrgans de direcció" i es planteja abandonar el partit si no es corregeix aquesta situació.
Una actuació "deslleial"
En resposta a les esmentades publicacions aparegudes als mitjans, la secció d'Aliança Catalana al Berguedà ha fet públic un comunicat per confrontar les "afirmacions infundades" en relació amb la secció, començant per puntualitzar que els afiliats en desacord suposen un "grup molt reduït", concretament de tres dels 42 afiliats a la comarca. Els acusen d'actuar "de manera deslleial" i de "vulnerar greument els estatuts", trencant els canals de comunicació interna i la confiança, a més de "posar en risc la cohesió del projecte". "Explicació de fins a quin punt tres persones del Berguedà, més preocupades per les seves cadires que pel projecte col·lectiu, poden fer mal a un partit polític", ha comentat en la publicació a X la presidenta del comitè executiu del Bages i coordinadora del Berguedà d'Aliança Catalana, Imma Nadal.
Pel que fa a la suma de persones provinents d'altres formacions, han volgut donar la benvinguda a tothom que estigui compromès "amb la llibertat, el seny i l'ordre" i vulgui contribuir a "construir una alternativa real al desgovern de la CUP a Berga". A més, han demanat respecte per la militància i per tothom que treballa des del Berguedà en el projecte. Sobre la qüestió de la designació de l'alcaldable per les eleccions del 2027, han refermat que "es farà seguint el protocol intern que el partit establirà pròximament per a tot el país".
Finalment, han indicat que el punt sobre la situació es farà en una reunió comarcal que tindrà lloc pròximament. Una trobada que els afiliats en desacord es miren amb recel, ja que creuen que s'aprofitarà per menystenir la seva opinió.