Manteniment, seguretat i serveis: les línies prioritzades al pressupost de Gironella del 2026

S'acosta l'inici d'un nou any, i això també es tradueix en l'aprovació dels pressupostos als ajuntaments. Aquest és el cas de Gironella, que aquest dimarts ha donat llum verda, en una sessió extraordinària del plenari, als comptes pel 2026. En una roda de premsa organitzada per fer-los públics, l'alcalde, David Font, ha posat en relleu que l'equip de govern ha decidit prioritzar tres àmbits d'actuació: el manteniment, la seguretat i els serveis. El batlle també ha fet un repàs dels detalls dels projectes d'inversió previstos, sobre l'equilibri pressupostari i del grau d'execució del d'enguany.
"El pressupost ens permet donar continuïtat als projectes que portem iniciats des de fa un temps, alguns més nous i altres ja consolidats", ha valorat l'alcalde, qui ha puntualitzat que també han redefinit algunes prioritats per tal de "donar resposta a les realitats que tenim al municipi". En definitiva, un propòsit que manté l'essència de l'alcaldia de Font, consistent en una "aposta per oferir sempre uns serveis públics de qualitat, i que també siguin el màxim d'eficients possibles", a partir d'uns comptes "ajustats i realistes". I també assumibles, destacant en aquest sentit el 92% d'execució dels comptes d'aquest 2025.
El 2026, la corporació disposarà de poc més de vuit milions d'euros per treballar. "El pressupost compleix una premisa bàsica per a nosaltres: Gironella està creixent en població, i això implica noves i majors demandes d'ús de serveis i instal·lacions, i per això nosaltres hem de dotar millor aquests serveis públics per atendre aquestes realitats de la ciutadania", ha compartit el batlle de la Perla. D'aquesta manera, l'1,8 milions d'euros que es destinaran a inversió posen el focus en els tres àmbits als quals el consistori vol parar especialment atenció el curs vinent, tenint en compte aquesta realitat de creixement poblacional al municipi.
Dotze grans inversions previstes el 2026
El capítol d'inversions consta de dotze actuacions destacades que s'inclouen en els tres camps prioritzats per l'equip de govern. En primer lloc, es reforça la dedicació en actuacions de manteniment, tant de la via pública com dels equipaments municipals, amb una partida que augmenta en un 15,40%. La finalitat, diu Font, és "tenir un municipi net, endreçat i amb bon manteniment". Entre les actuacions concretes, s'hi situen les millores a la via pública (28.000 euros), l'adquisició d'uns mòduls comunitaris per Viladomiu Nou (13.400 euros), la conservació de la riera de la Riba (98.000 euros) o la digitalització del subministrament de l'aigua potable (180.000 euros).
També s'hi poden englobar els treballs per a la millora de l'eficiència energètica i de l'enllumenat de Cal Bassacs (224.000 euros) i l'adequació dels accessos, mobilitat i seguretat dels polígons industrials (267.000 euros). En tot cas, la inversió més important de l'any vinent i que està inclosa en l'àmbit de l'urbanisme és la segona fase per a la pacificació de l'entorn del riu Llobregat, i que s'estén a la plaça Doctor Armengou i el passatge Hospital, uns treballs valorats en 751.000 euros.
El segon gran camp d'actuació és el de la seguretat. "La població creix, és més diversa, i a vegades trobem més situacions que requereixen la intervenció per part dels cossos locals", ha recalcat Font, que ha començat avançant que el cos d'agents locals es reforçarà amb dos nous membres interins, amb la previsió de consolidar-los d'aquí a tres anys. Aquest augment del personal permetrà incrementar la franja horària de vigilància, incorporant a més el patrullatge nocturn.
Amb el cos d'ordre local també s'ha acordat planificar nova formació pels agents i comprar nou material tècnic. Pel que fa a inversions concretes per a aquesta finalitat, s'ha pressupostat l'adquisició d'un nou vehicle policial "que permeti donar millor resposta a les necessitats del cos" (45.000 euros) i la instal·lació d'onze càmeres de vigilància (112.000 euros).
En darrera instància, l'Ajuntament de Gironella vol garantir la cobertura i qualitat dels serveis públics que ofereixen, donant continuïtat o fins i tot ampliant els programes, beques, premis, subvencions, accions de dinamització i de promoció econòmica, a més de la promoció cultural. Això, lligat amb el bloc del manteniment, també se significa amb algunes inversions concretes: el pla pilot per a la climatització de les aules (13.000 euros), nou equipament tècnic per la piscina municipal (16.000 euros) i millores en edificis públics (49.000 euros).
Projectes sobre la taula i actuacions que s'estudiaran
Tot i que aquestes siguin les actuacions previstes actualment, des de l'Ajuntament avancen que hi ha un seguit d'iniciatives amb un teball força avançat, però que no s'han inclòs perquè no hi havia els projectes concrets. En tot cas, el consistori preveu poder-los definir i incorporar mitjançant una modificació pressupostària en el decurs de l'any. Això engloba quatre accions: les inversions als vestuaris del camp de futbol municipal i de reforma de la teulada i el parquet del pavelló aprofitant el pla de xoc sobre equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya; unes millores a la plaça de l'Estació perquè pugui continuar acollint activitats de dinamització econòmica, amb el suport de la Diputació de Barcelona; la tercera fase de la pacificació de l'entorn del riu Llobregat al carrer Farguell, amb un cost proper als 800.000 euros; i la posada en funcionament d'un aparcament dissuasori a l'entrada nord de Gironella, amb 75 places.
En paral·lel, David Font s'ha referit als treballs de redacció de projectes tècnics per poder optar a subvencions que permetin continuar transformant el municipi, és a dir, que "volem començar a planificar les bases del futur de Gironella". En aquest cas, s'ha posat el focus en la transformació de la plaça de Cal Bassacs, la reforma de les voreres de Viladomiu Vell, i la redacció d'una candidatura pel Pla de barris i viles de la Generalitat que s'enfoqui en el nucli històric i les colònies.