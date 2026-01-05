La il·lusió venç el fred en la Cavalcada de Reis de Berga

Ni el fred, ni la boira, ni les restes de la neu han espantat els nens i nenes de Berga aquesta tarda i vespre. La il·lusió per la rebuda de Ses Majestats els Reis d'Orient s'ha imposat a les adversitats del dia, permetent als menuts gaudir de la cavalcada pels carrers de la ciutat. El recorregut ha guiat a Melcior, Gaspar i Baltasar fins al balcó de l'Ajuntament de Berga, on cada rei ha pronunciat el seu parlament i han rebut les claus màgiques amb la qual podran entrar a totes les cases de la capital del Berguedà per deixar-hi els regals.
Puntualment, i després de l'avís dels tres coets anunciadors, la cavalcada ha engegat a les 17.00 hores des de la plaça de Gernika. La ruta s'ha posat en marxa marcada per un cel gris i poca afluència de públic, que s'ha anat acumulant a les voreres a mesura que avançava la vetllada. Uns assistents acompanyats, com és habitual, de fanalets per guiar la comitiva, bosses on guardar els caramels i somriures d'orella a orella en veure passar Ses Majestats.
Els patges i patgesses repartien els caramels entre els petits que s'hi acostaven. El consistori ha comprat 400 quilos de caramels sense sucre i sense gluten, així com 50 quilos de caramels tous que s'entreguen en el tram a peu del carrer Major. A més, a la cua de la cavalcada, el típic tren que clou la comitiva disposava de 114 quilos de carbó de sucre per distribuir entre els nens i nenes.
Entre les carrosses, també hi han fet passada les batucades musicals (Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus, Entrompats Band i Vibra) i les representacions especials com les papallones lluminoses estrenades l'any passat, els portadors de torxes i els armats. I també un nou grup, el de la Màquina dels Somnis, on un grup de personatges fantàstics recopilen els somnis dels nens i nenes de la ciutat anotant-los en un pergamí que connectarà amb una màquina única que ha permès prendre vida a un titella gegant.
Totes aquestes intervencions han derivat amb un darrer tram màgic a peu pel carrer Major i fins al balcó de l'Ajuntament, on els tres reis s'han dirigit als menuts concentrats amb motiu de la jornada. Abans, però, Ses Majestats han fet l'adoració al nen Jesús, al davant de l'Església de Santa Eulàlia.
Una plaça plena per escoltar Ses Majestats
"Quina rebuda tan bonica hem tingut a la vostra ciutat", ha exclamat Melcior, qui s'ha compromès que "farem tot el que puguem perquè els vostres desitjos es facin realitat". Sigui com sigui, ha recordat als nens i nenes que "us convidem a mirar al vostre voltant i adonar-vos de la sort que teniu de tenir gent que us estima". Per la seva banda, Gaspar s'ha mostrat sorprès per l'ímpetu dels joves: "Aquest vespre, la plaça sant Pere resplendeix no pel foc de Patum, sinó per la vostra presència". Uns petits als quals els ha encomanat una missió molt important: fer possible un "futur més just".
Finalment, i després d'entonar l'inconfusible "hamalahí hamalahà", Baltasar ha confessat que "és un honor enorme poder compartir amb vosaltres aquesta estona plena de màgia i esperança", demanant a tots els presents que siguin "llum de pau, empatia i respecte allà on aneu". "Si tots hi posem una mica d'esforç, farem possible un món més digne, solidari i humà per a tothom", ha albirat. Tots tres han rebut una clau màgica de mans de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que un any més ha volgut fer palès que "el regal més important, moltes vegades, no està embolicat en paper. El teniu el costat: en forma d'amic i amiga, de pare i mare, de tiet i tieta, i sobretot, d'avi i àvia", reivindicant que "no hi ha regal més gran per un nen que poder passar temps amb els seus avis i àvies".
Els tres reis s'han quedat rebent els infants a la Sala de Plens. Un cop tothom sigui al llit, treballaran de valent per fer arribar tots els regals als seus respectius propietaris.