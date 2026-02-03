Gironella es bolca amb el Carnestoltes amb dues jornades frenètiques de celebració

A Gironella ja esperen l'arribada dels dies 20, 21 i 22 de febrer. Una setmana més tard del que diu la norma, el municipi desplegarà els actes per celebrar el Carnestoltes, amb una proposta que vol consolidar-se com una de les més concorregudes del Berguedà. Els actes es concentraran al llarg de divendres i dissabte a la tarda, i inclouen fins a tres festes, tres rues, dos àpats populars i un cercatasques.
El tret de sortida del Carnestoltes de Gironella serà el 20 de febrer a primera hora del dia, amb les rues escolars a Cal Bassacs (09.30 hores) i Gironella (10.30 hores). A la vila, recorreran els carrers principals acompanyats de la Perla i fins a l'Espai el Blat, on viuran la fi de festa. En aquest espai també hi tindran una celebració tancada l'alumnat de l'INS Pere Fontdevila (12.30 hores) pràcticament alhora que la Fundació Sant Roc també farà una celebració de la festa dins la mateixa residència (13.00 hores).
L'activitat es reprendrà al vespre, amb la Glitter Dance Party al Blat (20.30 hores), que clourà per donar pas a la bikinada popular (21.45 hores). A partir de les 22.00 hores, en aquest espai hi haurà una festa anomenada Tardeo 80's revival amenitzada pel DJ Siles i amb entrada gratuïta.
La gran rua del Carnestoltes de Gironella es farà esperar fins a les 17.00 hores del 21 de febrer. Posaran la música les xarangues Tocabemolls, Damm-er i Entrompats, i també la batucada Vibra. El recorregut previst és: plaça de l'Estació, carrer Farguell, plaça Dr. Armengou, carrer del Riu, Pont de les Eres, avinguda Catalunya, carrer Estació, plaça Pi i Margall, carrer Pompeu Fabra, carrer Sant Joan Baptista de la Salle, carretera de Casserres, avinguda Catalunya, carrer Farguell i plaça de l'Estació.
S'espera que la rua acabi a les 19.00 hores, moment que es farà entrega dels premis del concurs de la rua i es farà una petita festa de cloenda in situ. Sigui com sigui, la gresca continuarà duran la nit, quan s'han previst un sopar popular (21.00 hores), un cercatasques (23.00 hores) i el Ball de Carnestoltes. El ball serà a l'Espai el Blat, a partir de les 00.00 hores, i hi participaran ÚltimÀtom versions, Karnales.sound i Mordee_kai DJ.
El punt final del Carnestoltes serà el 22 de febrer, quan s'ha agendat la representació teatral La jaula de las locas, una comèdia musical dirigida per Àngel Murillo amb les dosis perfectes d'humor, cançons i coreografies. La cita és a l'Espai el Blat a les 18.00 hores i també forma part del cicle Culturitza't. Les entrades del sopar, el ball, la glitter dance party i el teatre estan disponibles en aquesta plataforma.