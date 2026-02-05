Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 6, 7 i 8 de febrer

La celebració del carnestoltes ja s'ensuma a Berga, que enceta oficialment la festa amb la benvinguda a les reines d'enguany. La ciutat també continua desplegant el cicle dedicat a la memòria històrica i les activitats per commemorar el centenari del nomenament d'Emili Porta i Galobart com a arquitecte municipal. A Bagà, viuran una de les celebracions populars més concorregudes: la Festa de l'Arròs.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 6, 7 i 8 de febrer.
Berga rememora el 87è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat (2 de febrer de 1939) amb una nova edició del cicle Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat. Aquest cap de setmana, s’han previst quatre activitats. Divendres, 6 de febrer, la xerrada i exposició: Publicacions independentistes i socialistes. Amb Marc Santasusana i Abel Caldera, al Casal Panxo (18.30 hores). Dissabte, 7 de febrer, la presentació: Senyalització d’espais de memòria: refugis de la Guerra Civil i defensa passiva. Amb Ivan Sánchez, Rosa Rodríguez, i Rosa Serra, a la plaça del Forn (16.30 hores). Diumenge, 8 de febrer, ruta guiada gratuïta: L'exèrcit franquista a Berga. Inici al carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós (11.00 hores). Diumenge, 8 de febrer, espectacle teatral: Dones del 36, contra el feixisme i la guerra civil. De David Pintó i Joan Valentí, dins de la programació cultural del primer semestre de l’any i a la Sala Casino (18.00 hores).
«El nostre passat a través de la ceràmica»
La Biblioteca de Gironella acull la xerrada El nostre passat a través de la ceràmica: què ens expliquen els vidrats?, una proposta divulgativa que permet descobrir com la ceràmica ajuda a entendre la nostra història. Les capes vitrificades aplicades sobre la superfície de les peces ceràmiques reconstrueixen coneixements tecnològics, intercanvis culturals i formes de producció de les societats del passat. Ho explicarà Judit Molera, doctora en Geologia i professora titular de la Universitat de Vic (UVic), en una activitat emmarcada en el cicle Ciència al nostre abast, coordinat per Luisa Herreras. Serà divendres, a les 18.30 hores.
«Religiositat popular al Berguedà de l’edat mitjana»
Els historiadors i arqueòlegs Laura Campos i Dalmau Díaz parlaran del funcionament i costums de les diferents institucions i nuclis religiosos del Berguedà a través de la visita pastoral de 1313-1315. Oferiran una anàlisi de les relacions i tensions entre les institucions eclesiàstiques berguedanes i el poder central del Bisbat d'Urgell, en una conferència inclosa en el IV Cicle de Conferències Hivern Romànic 2026 - Memorial Maria Dolors Santandreu. La cita és divendres a les 19.00 hores, al Casal Cívic i Comunitari de Berga.
Passejada pel cementiri municipal de Berga, observant els jardins i l’arquitectura funerària dissenyada per l’arquitecte municipal Emili Porta i Galobart i les escultures de Pere Jou i Francisco (Barcelona, 1891 – Sitges, 1963). La visita guiada té l’objectiu de difondre el coneixement sobre el patrimoni històric i cultural berguedà i serà a càrrec de Màrius Rubiralta, professor emèrit de la Universitat de Barcelona. La visita s’ha programat pel 7 de febrer a les 11.30 hores, amb la porta principal del cementiri municipal com a punt de trobada.
Berga inicia els actes del Carnaval de Cine 2026 amb l’arribada de les reines Thelma & Louise. Serà aquest dissabte, a les 20.00 hores, amb una ruta des del Teatre Municipal al local dels Castellers de Berga. Un cop rebudes, donarà inici el sopar popular perquè els assistents agafin forces per la projecció dels vídeos participants en el Concurs de vídeos de les colles del carnaval, que tindrà com a moment culminant l’entrega de premis (millor vídeo, millor interpretació i millor guió). La cita clourà amb la sessió musical de Karnales Sound.
Festa de l’Arròs de Bagà
Bagà ho té a punt per celebrar la tradicional Festa de l’Arròs, aquest diumenge, 8 de febrer. Enguany, la jornada serà especialment significativa, ja que servirà com a marc per a l'inici de les celebracions dels 75 anys de l’Esbart Cadí. Sigui com sigui, el cor de la festa serà l’arròs. Se’n cuinaran 250 quilos per repartir entre unes 2.500 persones, amb un equip de cuina encapçalat pel mestratge de Manel Nieto. La cita inclou la fira de productes artesanals a la plaça Catalunya, la cercavila dels Geganters de Bagà, i el recital de dansa de l’Esbart Cadí, un moment que serà especial per la presentació dels vuit capgrossos nous de trinca. El repartiment de l'arròs a la plaça Porxada, a partir de les 13.30 hores.
«Rental family»
Ambientada al Tòquio actual, segueix un actor nord-americà que lluita per trobar un propòsit a la vida fins que aconsegueix un treball inusual: treballar per a una agència japonesa de famílies de lloguer, interpretant papers de suplent per a desconeguts. A mesura que se submergeix al món dels seus clients, comença a establir vincles genuïns que difuminen les línies entre l’actuació i la realitat. En enfrontar-se a les complexitats morals de la seva feina, redescobreix el propòsit, la pertinença i la tranquil·la bellesa de les relacions humanes. Aquesta és la sinopsi de Rental family, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.