El poble als peus del Pedraforca distingit pel seu cel nocturn i amb passat miner

L'Alt Berguedà gaudeix de ser una de les zones amb millors paisatges de la comarca. Les muntanyes i boscos deixen escenaris de postal en cada racó, que complementats amb el patrimoni arquitectònic i la singularitat dels pobles proposen visites amb molt valor. L'autenticitat és indiscutible.
Entre tots, n'hi ha un ben reconegut arreu de Catalunya, en bona part per la seva situació estratègica als peus d'una de les muntanyes més distingides del país: el Pedraforca. Però aquest municipi no destaca només per la seva escenografia, sinó que té atractius com la història minera, totes les possibilitats senderistes i la capacitat per descobrir el cosmos. És el cas de Saldes.
El nucli de Saldes: el centre neuràlgic del municipi
El punt central és la plaça Pedraforca i l'edifici de l'Ajuntament de Saldes, que també acull les instal·lacions del Centre d'Interpretació del Massís del Pedraforca i de la Mineria de Saldes, prestant a més els serveis d'oficina de turisme del poble. Aquí s'hi pot trobar informació sobre les rutes per descobrir la muntanya, la seva flora i fauna, i detalls de la formació geològica del cim. La Vall de Gresolet, la riera Salada o la serra d'Ensija són algunes de les opcions senderistes amb més protagonisme més enllà de la muntanya dels dos pollegons.
Pel que fa al passat miner, l'equipament consta de maquetes i fotografies que detallen com era el procés d'extracció del carbó. De fet, el record a la mineria també es pot plasmar en un altre dels racons destacats del nucli, al carrer de Joan Trasserra, on s'uneixen dos dels edificis més especials del poble: l'Escola Pedraforca i l'Església de Sant Martí. Consisteix en un monument de record a les persones traspassades mentre treballaven a les diferents explotacions saldenques, juntament amb la figura de Santa Bàrbara, la patrona dels miners.
Una de les parades obligatòries dels més curiosos és el Centre Astronòmic del Pedraforca. Es tracta d'un equipament destinat a oferir activitats d'astronomia i de divulgació científica, complementats per tallers d'educació ambiental i d'interpretació de la natura. Està equipat amb dues sales de planetari, uns simuladors espacials, un observatori amb dos telescopis (solar i astronòmic) i un laboratori. Aquest espai aprofita les distincions que gaudeix el municipi destacant la qualitat del seu cel nocturn, oferint l'escenari perfecte per gaudir de l'univers.
Altres pobles del terme i punts d'interès
Dins el terme municipal de Saldes s'hi troben altres nuclis de població. Just abans d'arribar a Saldes, hi ha Maçaners, que gaudeix d'una de les millors perspectives del Pedraforca. És reconegut per la Trobada d'Acordionistes que se celebra cada juliol des de fa 40 anys, l'església de Sant Serni de Maçaners, així com les fonts i safrejos. L'altre que avui dia manté veïnat és l'Espà. Format al voltant de l'església de Sant Andreu de l'Espà, s'hi poden visitar els masos inclosos dins el catàleg patrimonial de la Diputació de Barcelona, com Can Farines i Capdevila.
Dins el llistat de llocs per visitar al municipi de Saldes, no solen faltar opcions com Feners, Sant Sebastià del Sull, el Castell de Saldes, el Pedraforca Parc Aventura, el mirador de Gresolet, la Gallina Pelada, el Dolmen de Molers, Tulipmania, el Coll de Pradell, el Santuari de Gresolet, el Refugi Lluís Estasen o l'antic el Telefèric de l'Espà. En paral·lel, algunes de les celebracions i festivitats més destacades són l'Aplec de Sant Ponç de Molers, l'Aplec de Sant Antoni de Feners, la Festa Major de Saldes (Santa Severina), la Festa la Mare de Déu de Gresolet i Santa Bàrbara, entre altres.