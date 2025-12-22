22 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El Berguedà celebra la salut: la comarca no ha venut cap premi gros de la loteria de Nadal

El sorteig sí que ha esquitxat algunes poblacions de Catalunya, entre les quals destaca Sant Boi de Llobregat, on han tocat el tercer i un quart premi

  • Un instant del sorteig de la loteria de Nadal aquest 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 14:55
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 15:05

Al Berguedà li toca celebrar la salut aquest dilluns. I és que cap dels 12 premis més grans del sorteig de la clàssica loteria de Nadal s'ha venut a la comarca.

Els nens i nenes de Sant Ildefons han estat cantant números des de poc després de les 9 del matí i fins a pràcticament les 2 del migdia. Centenars de xifres entre les quals s'han destacat, com és habitual, els cinquens i quarts, així com el tercer, el segon i la Grossa. Cap de les quals, venuda en algun establiment del Berguedà.

A Catalunya, una de les poblacions més agraciades ha estat Sant Boi de Llobregat, on s'han venut 15 sèries del tercer premi (50.000 euros per dècim). També s'han venut unitats d'aquest número a Barcelona, el Prat de Llobregat, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Vielha, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués i Girona.

Els quarts premis han esquitxat els municipis de Badalona, Olot, Arenys de Mar, Barcelona, Sort i la mateixa administració de Sant Boi de Llobregat que ha venut el tercer. Finalment, també s'han repartit números premiats amb cinquens premis a Barcelona, Sort, Porqueres, Montgat, Viladecans, el Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Tarragona.

En canvi, no hi ha hagut ni rastre del primer ni del segon premi, els més retribuïts del sorteig, que s'han repartit entre tres pobles de Lleó i a Madrid en el cas de la Grossa, i en una administració de Madrid el segon premi.

 

Et pot interessar