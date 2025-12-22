El Berguedà celebra la salut: la comarca no ha venut cap premi gros de la loteria de Nadal

Al Berguedà li toca celebrar la salut aquest dilluns. I és que cap dels 12 premis més grans del sorteig de la clàssica loteria de Nadal s'ha venut a la comarca.
Els nens i nenes de Sant Ildefons han estat cantant números des de poc després de les 9 del matí i fins a pràcticament les 2 del migdia. Centenars de xifres entre les quals s'han destacat, com és habitual, els cinquens i quarts, així com el tercer, el segon i la Grossa. Cap de les quals, venuda en algun establiment del Berguedà.
A Catalunya, una de les poblacions més agraciades ha estat Sant Boi de Llobregat, on s'han venut 15 sèries del tercer premi (50.000 euros per dècim). També s'han venut unitats d'aquest número a Barcelona, el Prat de Llobregat, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Vielha, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués i Girona.
Els quarts premis han esquitxat els municipis de Badalona, Olot, Arenys de Mar, Barcelona, Sort i la mateixa administració de Sant Boi de Llobregat que ha venut el tercer. Finalment, també s'han repartit números premiats amb cinquens premis a Barcelona, Sort, Porqueres, Montgat, Viladecans, el Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Tarragona.
En canvi, no hi ha hagut ni rastre del primer ni del segon premi, els més retribuïts del sorteig, que s'han repartit entre tres pobles de Lleó i a Madrid en el cas de la Grossa, i en una administració de Madrid el segon premi.