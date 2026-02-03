El PP porta al Parlament la retirada de les cargoleres de l'Institut Guillem de Berguedà

El Grup Parlamentari del Partit Popular (PP) de Catalunya ha entrat una proposta de resolució al Parlament que insti al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat que retiri les cargoleres que des de l'any 2013 fan servei a l'Institut Guillem de Berguedà de Berga. A més, dins d'aquesta iniciativa per a la millora del centre educatiu, també posen sobre la taula l'execució de la reforma del pati, projectada sense previsió d'acompliment.
El text ha estat registrat pel portaveu del grup, Juan Fernández, i el diputat Cristian Escribano. En l'exposició dels motius, la formació recalca que ja fa més d'una dècada que l'equipament disposa de mòduls prefabricats emprats com a aules provisionals, incidint que "malgrat el caràcter estrictament temporal que haurien de tenir aquestes instal·lacions" el seu ús ha esdevingut una "realitat estructural". Aquest fet, apunten, ha esdevingut una "provisionalitat cronificada que s'allunya dels estàndards de qualitat, estabilitat i dignitat que hauria de garantir el sistema educatiu públic".
Segons els diputats del PP, "l'ús prolongat de barracons en centres educatius ha estat objecte de reiterades crítiques per part de la comunitat educativa, d'organismes especialitzats i del mateix Parlament de Catalunya", atenent motiu com el fet que "aquestes instal·lacions presenten limitacions evidents en matèria d'aïllament tèrmic, confort acústic, durabilitat, eficiència energètica i adaptació pedagògica als requisits actuals de l'educació secundària". Un seguit de condicionants que, tal com valoren, "incideix directament tant en les condicions d'aprenentatge de l'alumnat com en les condicions laborals del professorat".
En definitiva, des del grup consideren que els més de 10 anys que fa que es va optar per aquesta solució suposa un termini "que desborda qualsevol concepció raonable de provisionalitat i posa de manifest una manca de planificació o d'execució efectiva de les infraestructures educatives necessàries". Un incompliment de les inversions previstes que també denuncien en relació amb la remodelació del pati, que tot i que remarquen que es tracta d'una "actuació rellevant tant des del punt de vista pedagògic com de convivència i ús educatiu dels espais exteriors", és un fet que "avui dia, no es disposa d'informació pública clara sobre l'estat real del projecte, el seu calendari d'execució ni la disponibilitat pressupostària associada".
És per tot plegat que, considerant "imprescindible" posar punt final i definitiu a l'ús de les cargoleres, "avançant cap a una solució estructural i permanent", així com un avenç més transparent i real sobre la reforma del pati que pugui garantir "unes condicions educatives dignes, segures i adequades per a l'alumnat i el personal docent", el Grup Parlamentari del Partit Popular proposa instar el Govern, i dins el marc de la Comissió d'Educació i Formació Professional, a: planificar i executar "amb caràcter prioritari" la substitució definitiva dels mòduls prefabricats de l'Institut Guillem de Berguedà; incloure en els pròxims pressupostos les partides necessàries per dur a terme els treballs per tal que el curs vinent les cargoleres ja siguin història; presentar un calendari concret sobre el projecte per a la reforma del pati del centre i incloure'n també les partides al pressupost.
La proposta ha estat impulsada des del nucli del PP a Berga, tal com ha exposat a les xarxes socials el seu representant, David Carmona.