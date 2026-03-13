Catalunya subvencionarà la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals

Fomentar la rehabilitació d'habitatges buits als municipis rurals i contribuir al repoblament. És la intenció del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que ha anunciat per aquest any l'obertura de la convocatòria d'un fons de 5 milions d'euros. El programa, que forma part del Pla 5.000, va dirigit als 590 municipis rurals. S'hi poden acollir particulars, cooperatives sense ànim de lucre i administracions locals i entitats públiques.
L'objectiu final, és "mobilitzar" aquest parc d'habitatges buits perquè estiguin disponibles "per a les famílies de municipis rurals", ha remarcat la consellera Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en declaracions a l'ACN, El Govern preveu fer més convocatòries d'ajuts en els pròxims tres anys i arribar als 20 milions d'euros. La consellera ha explicat que es "reforça" l'impacte del programa en aquells territoris on hi ha major risc de despoblament o que tenen més dificultats estructurals per mobilitzar habitatge. El programa preveu per aquests un percentatge de subvenció i topalls més alts que a la resta.
Les actuacions subvencionables també inclouen millores d’habitabilitat, estructurals, d’accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat. Els ajuts també financen les despeses tècniques associades com ara projectes, direcció d’obra o certificats energètics.
Tres programes diferents
La convocatòria inclou tres programes diferents. El primer és per a propietaris que rehabilitin habitatges buits per a residència habitual o per a familiars fins a segon grau. La condició és que han de mantenir aquest ús durant un mínim de deu anys. Els ajuts van entre el 10% i el 40% de la inversió segons el tipus de municipi i comarca i un topall màxim d'entre 10.000 euros i 20.000 euros per habitatges. També s'estableix un màxim de tres habitatges subvencionables per sol·licitant.
El segon és per habitatges cooperatius o habitatges buits privats destinats a lloguer assequible. Aquesta inclou habitatges que seran rehabilitats i que s'incorporaran a borses d'habitatge per a lloguer assequible durant un mínim de 10 anys. També està obert a cooperatives d'habitatge sense ànim de lucre. El límit és de sis habitatges subvencionables per sol·licitant i l'ajut és d'entre el 50% i el 80% de la inversió amb un topall màxim d'entre 25.000 euros i 40.000 euros per habitatge.
El tercer programa previst és per a administracions locals o entitats públiques que rehabilitin habitatges buits o immobles cedits per a un període mínim de 50 anys. Han d'estar qualificats com a habitatge de protecció oficial amb caràcter permanent per fomentar l'arrelament o repoblament. Els ajuts van entre el 50% i el 80% de la inversió amb un topall d'entre 40.000 euros i 70.000 euros per habitatge i un màxim de deu habitatges per sol·licitant.