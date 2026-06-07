Un vagó d'obres circula sense control durant 20 quilòmetres a l'R4 i xoca contra una via sense sortida

Ahir dissabte, 6 de juny, es va produir una nova incidència al servei de Rodalies de Catalunya. Segons ha recollit RAC1, un vagó d'obres es va desfrenar a l'R4 i va anar a la deriva durant 20 quilòmetres. El vagó va finalitzar el seu trajecte xocant contra una via sense sortida a Castellbisbal.
L'accident va ocórrer la matinada de dissabte i durant el matí els trens de la línia R4 van haver de circular per via única. En el moment de l'inici dels fets, eren quarts de sis del matí i el vagó es trobava a Sant Sadurní d'Anoia. Afortunadament, el pas de trens a aquestes hores és molt reduït i el vehicle no va coincidir amb cap altre tren durant el seu recorregut quilomètric.
Les afectacions de dissabte es van ennegrir amb la mort d'una persona a la nit, després de ser atropellada per un tren de Rodalies a Cerdanyola del Vallès. Segons va informar Renfe, l'atropellament es va produir en un punt de pas no autoritzat. A conseqüència de l'accident, la circulació de les línies R4 i R7 va quedar aturada durant unes hores.
Retard al tall de l'R3
A principis de setmana, Adif va informar d'un retard en la finalització de les obres de l'R3. La caiguda d'un mur de la cimentera Lafarge, a l'estació de Montcada Bifurcació, ha provocat que no s'hagi pogut acabar la primera fase del tall de circulació per a les feines de desdoblament en els vuit mesos previstos. El tall de la línia es va iniciar el 7 d'octubre de 2025 i la primera fase dels treballs havia d'acabar al maig.
Fonts d'Adif han informat que el tram tallat entre Montcada i Parets del Vallès, finalment, no es recuperarà fins al 2027 i no han establert data fixa per a la recuperació del servei.
Acaben les obres al Garraf
Aquesta mateixa setmana, també es va anunciar que les obres d’emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Els treballs d’emergència desenvolupats han comptat amb un pressupost de 3 milions d’euros i, segons el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santanohan, han tingut una “gran complexitat” pel difícil accés als tres punts on calia actuar.