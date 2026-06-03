El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d’emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l’obra, ha afegit al consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud afectat pels treballs es restablirà “en pocs dies”, un cop fetes les pertinents proves de circulació, en “les mateixes condicions i freqüències”. Des d’un dels tres punts on s’ha actuat, Santano també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels amb un pressupost de 280 milions es podria licitar a finals d’any per iniciar les obres després de l’estiu del 2027.
Tant el secretari d’Estat com la consellera han reconegut que els túnels del Garraf -hi havia trams que s'aguantaven per puntals- “són la imatge de la desinversió acumulada a Rodalies” i que per això han volgut donar la importància merescuda al fet que les obres d’emergència finalitzin abans del previst. “Ens hem de felicitar perquè tot ha anat millor del que ens esperàvem i Adif, com fa alguna vegada, ha avançat el final de la obra”, ha celebrat Santano.
El mateix Santano ha recordat que els treballs d’emergència, amb un pressupost de 3 milions d’euros, han tingut una “gran complexitat” pel difícil accés als tres punts on s’ha actuat, on els treballadors han hagut d’accedir a peu i els materials amb camions per raïls pel costat de Sitges. Aquí, ha recordat que l’actuació ha consistit en reparar els pilars malmesos per la sal del fals túnel anomenat 96 Bis, i els ciments del pont de la cala d’Aiguadolç i del viaducte del Garraf.
Malgrat que l’obra serà entregada el 8 de juny, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per “prudència”, ha evitat posar data a la recuperació del servei ferroviari. Sí que ha avançat que la previsió és que un cop fetes les marxes blanques i les proves de seguretat, els trens tornin a passar “en pocs dies” amb les mateixes freqüències i horaris que abans de l’actuació.
Túnel de Rubí
Amb l’objectiu de complir amb els compromisos adquirits i “donar a Catalunya el servei de Rodalies que es mereix”, el secretari d’Estat ha anunciat avenços en altres obres pendents, com les que s’estan fent al túnel de Rubí. Tot i que encara amb via única, ha apuntat que, un cop obert des de dilluns el trànsit de mercaderies, a mitjans de juliol ja podrien començar a passat trens de passatgers. Paral·lelament, ha afegit que s’està a punt de licitar els treballs, per 23 milions d’euros i que no afectaran la circulació de trens, per actuar al conjunt del túnel, més enllà dels 120 metres on s’està treballant ara.
La caiguda d'un mur a l'R3
Sobre la caiguda del mur de contenció d’una cimentera a Moncada Bifurcació el passat 6 de març que ha endarrerit la primera fase de les obres de desdoblament de l’R3, Santano ha explicat que han arribat a un acord amb l’empresa propietària, que no es va voler fer càrrec de les obres, perquè Adif comenci els treballs per restaurar-lo en els pròxims dies.