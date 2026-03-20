La línia de Rodalies que s'aguanta per puntals

Com si es tractés d'un pis amb aluminosi, a Rodalies també hi ha una línia apuntalada. Es tracta de l'R2 Sud, en el tram que recorre el litoral del Garraf, una de les zones més abruptes de la costa catalana. Aquesta setmana, Adif ha començat unes obres ja previstes abans de l'accident de Gelida per tal d'actuar en un dels trams més precaris de tota la xarxa.
Un túnel, dos viaductes i un pas inferior
Dilluns van començar les obres a l'R2 Sud entre Garraf i Sitges. Malgrat que sovint es parla del "túnel del Garraf", la realitat és que són una sèrie d'infraestructures per tal de travessar aquesta zona de relleu tan abrupte. Concretament, s'actua en un túnel, dos viaductes i un pas inferior, elements molt deteriorats com mostren les imatges en dron captades per l'ACN pel fotoperiodista Jordi Borràs.
El vídeo mostra la proximitat de la infraestructura ferroviària amb el mar i un contrast: la bellesa paisatgística de la zona amb les tasques dels operaris d'Adif per reparar un tram que presenta un estat lamentable.
El període previst de les actuacions és entre tres i quatre mesos, fet que ha obligat a modificar el servei al corredor sud de Rodalies i Regionals, ja que la circulació és per via única entre les estacions de Sitges i Garraf. Mentre que els trens de l'R2 Sud s'han limitat a dos per hora i sentit, les circulacions de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 es realitzen en autobús entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat -i algunes expedicions es desvien per Vilafranca del Penedès-.
Unes obres que se sumen als problemes de la resta de línies
Les obres de l'R2 sud se sumen a altres actuacions ja programades -com l'R3 o l'R7- i sobretot a tots els problemes derivats de l'accident mortal de Gelida. En aquest sentit, just dos mesos després de l'inici de la pitjor crisi de la història de Rodalies, totes les línies de Rodalies tenen trams tallats o que funcionen amb llançadores. Aquest és l'estat de la xarxa el 20 de març de 2026.
Trams tallats
- 🔴 R3: Ripoll-la Tor de Carol
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies o planificades
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
- 🔴 R13, R14, R15, R16 i R17: El Prat de Llobregat-Sant Vicenç de Calders (servei per carretera o desviats per Vilafranca)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit (via única entre Sitges i Garraf)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🔴 R3: La Garriga-Ripoll (50% del servei i manteniment del servei en autobusos)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions