Tres complements salarials i més reforç per a la inclusiva: la lletra petita de la nova oferta d'Educació

El Departament d'Educació i Formació Professional, dirigit per la consellera Esther Niubó, ha fet arribar als sindicats la seva nova oferta per millorar les condicions del professorat, la qual s'abordarà en la mesa sectorial d'aquest dimecres a la tarda. Tal com relaten des d'Educació en els documents de treball, aquesta és només una proposta, motiu pel qual els diferents aspectes estan subjectes a canvi. La proposta s'estructura en relació amb tres línies troncals: quanties, modalitats i calendari. El tercer aspecte, però, fa referència a les dates plantejades per l'administració per abordar aquests dos primers punts. Dins aquests punts s'aborda l'escola inclusiva i la retribució del professorat -els dos eixos sobre els quals pivoten les reivindicacions dels docents.
En matèria salarial, el principal canvi és que la conselleria planteja concentrar en tres anys i no en quatre l'increment retributiu inclòs al pacte signat amb CCOO i UGT. L'increment era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals més el 2029. Ara, Educació planteja arribar a aquest objectiu un any abans. Per aprofundir en aquesta qüestió, però, la conselleria també posa sobre la taula tractar la millora retributiva en tres complements singulars: el complement de tutoria, el complement de cotutoria i el complement de tutoria a Centres de Màxima Complexitat (CMC): "Les quanties concretes de cada complement seran objecte de negociació en les sessions monogràfiques previstes al calendari [és a dir, les reunions posteriors]", argumenten en aquest document de treball.
Malgrat no definir-ne l'increment, el que sí que fixa Educació és la necessitat d'augmentar el complement salarial singular de tots els docents que fan tutories a tots els nivells educatius, també en aules d'acollida, Suport Intensiu per a l'Escolarització Intensiva (SIEI), Aules Integrals de Suport (AIS), centres d'educació especial i altres recursos d'atenció a la diversitat. En aquests moments la xifra oscil·la pels volts dels 90 euros mensuals. En aquesta línia, també plantegen establir un increment específic de la quantia del complement de tutoria per als docents que exerceixen tasques de tutoria en centres qualificats de màxima complexitat, una de les recomanacions esgrimides per l'OCDE. Per últim, reconèixer retributivament la figura del cotutor que hi haurà a secundària, la qual està prevista al Decret d'Orientació Educativa que s'està tramitant a hores d'ara.
Més reforç per a l'escola inclusiva
Reforçar l'escola inclusiva és un dels punts en què hi ha més marge de consens entre els sindicats crítics, malgrat les reticències del sindicat Professors de Secundària, que exigeix replantejar de dalt a baix el model actual. És precisament aquest un dels punts que més reforça Educació en la nova oferta enviada a les organitzacions sindicals, especialment en l'àmbit de personal. En concret, la proposta incorpora una aportació de personal de 2.405 efectius per al curs vinent. Aquesta s'articula en tres blocs, dels quals l'eix troncal és el reforçament de la inclusiva i el benestar als centres, amb un 56,05% del total (1.348 efectius). El cost total d'aquest increment de personal és de 93.602.811,21 euros.
