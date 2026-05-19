La Fiscalia reclama una fiança d'un milió d'euros a Jonathan Andic per quedar en llibertat

La detenció de Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango, ha generat molta expectació. Portaveus de la família defensen la innocència del fill que “no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell”. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és “absolut”, i s’han mostrat “segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà”.
Després de passar a disposició judicial als jutjats de Martorell, la Fiscalia ha sol·licitat que l'acusat entri a presó provisional amb una fiança d'un milió d'euros, mesura que la jutgessa encara està reflexionant. A l'espera d'una decisió final, el fill de l'empresari ha estat traslladat a les cel·les del jutjat, també esposat.
Tot i que afirmen que no existeixen proves que puguin relacionar-lo amb la mort del seu pare, una informació recent publicada pel diari Ara, el buidatge de la informació del telèfon mòbil que han dut a terme els Mossos d'Esquadra en el marc de la investigació ha permès situar el fill en el lloc de l'incident pocs dies abans. En concret, d'acord amb les dades de la geolocalització de Jonathan, el fill del magnat tèxtil va recórrer les coves on es van produir els fets en diverses ocasions els dies previs.
A més, el buidatge de les dades del telèfon també va permetre identificar diversos missatges entre pare i fill en què s'evidencia la mala relació que tenien. Ara bé, malgrat els indicis que el situen en el lloc dels fets els dies previs -també era l'única persona amb qui es trobava Isak Andic en el moment de caure fent senderisme-, el presumpte autor de l'homicidi encara es troba a disposició judicial per esclarir-ne els fets.
Jonathan Andic, a disposició de la jutgessa
El fill i presumpte autor de la mort d'Isak Andic ha arribat a dependències judicials als volts de les 13 hores, escortat pels Mossos i emmanillat. El seu advocat, Cristóbal Martell, ja havia arribat prèviament als jutjats. Martell també ha estat l'advocat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i de l'exfutbolista blaugrana Dani Alves. Tot i que, en un inici la mort es va considerar un accident, ja des d'un bon començament, els Mossos van tenir oberta la via criminal. Fonts policials expliquen que els indicis de criminalitat existeixen, però són dèbils, per això, els investigadors aspiren a obtenir una confessió de l'únic sospitós en seu judicial.
Ara fa poques setmanes, va transcendir que l'autòpsia no trobava lesions compatibles amb un intent de frenar una caiguda accidental. Concretament, l'informe mèdic assegurava que no hi havia elements que "suggereixin un gest instintiu de protecció o d’amortiment en el moment de la caiguda ni a les mans ni als avantbraços".