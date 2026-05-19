Illa i Junqueras tanquen l'acord de pressupostos i estabilitzen la legislatura

Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat a primera hora del matí d'aquest dimarts l'acord de pressupostos, un gest senzill però que té un recorregut polític important. A la pràctica, és molt probable que aquests siguin els primers i últims comptes del Govern, que amb l'acord aconsegueix consolidar-se a Palau per encarrilar la segona meitat de la legislatura sense grans problemes a la vista. Després de la reunió entre el president i el líder d'ERC, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha celebrat l'acord i ha agraït als republicans el gest de responsabilitat. "És un acord ampli que afecta la vida de la gent i la voluntat d'autogovern", ha dit. L'objectiu és tenir-los aprovats abans de l'estiu.
L'acord de pressupostos gira al voltant del Tren Orbital, la societat d'inversions, la nova governança del Consorci de la Zona Franca, un paquet de mesures a favor del català dotat amb 100 milions d'euros, la competència efectiva per a la gestió i ordenació del litoral, i el compromís renovat amb alguns dels grans acords de la investidura d'Illa, com el finançament i la recaptació de l'IRPF, la participació de Catalunya en la governança de l'Aeroport del Prat o el traspàs de Rodalies. Bona part d'aquests acords els assumirà el govern espanyol aquest dimecres a la tarda en una comissió bilateral Estat-Generalitat, a Madrid.
L'acord, de 14 pàgines i 18 punts, abraça diversos àmbits. "És un pas importantíssim", ha destacat Romero, que ha desgranat l'acord. A l'espera d'acabar de lligar els vots dels Comuns, la consellera ha lloat la posició d'ERC, que ha qualificat d'"exigent". "ERC ha posat el país per davant de tot, amb exigència i compromís per tenir pressupostos per millorar la vida de la gent", ha afirmat. Part de l'acord se centra en "millores de l'autogovern" i Romero ha destacat que permetrà "fer avançar el país". "És una eina essencial per desenvolupar polítiques públiques", ha refermat. Està previst que en els pròxims dies s'aprovi el projecte al consell executiu i es porti al Parlament per tenir-lo aprovat a principis de juliol.
Les infraestructures han estat una de les carpetes més importants de la negociació. En aquest sentit, hi ha el compromís de desenvolupar l'Eix Orbital Ferroviari, amb una inversió prevista de 5.200 milions d'euros -que els ha de posar l'Estat- fins al 2040. Es manté el compromís amb el consorci d'inversions, tombat la Congrés, i mentre no arribi es desplegarà la societat mercantil d'inversions per dissenyar i garantir l'execució de les inversions a Catalunya, un problema que s'arrossega de fa temps. En la mateixa línia, es referma l'acord per al traspàs de Rodalies i les inversions previstes per al sistema ferroviari -l'Estat ha previst 8.000 milions per al pla de Rodalies 2020-2030-. També es vol consolidar la nova societat Rodalies de Catalunya, incorporar la Generalitat a l'Escola de Maquinistes i finalitzar el traspàs de l'R1 aquest any 2026.
Encara en l'àmbit de les infraestructures, el Govern i ERC refermen el compromís previst a la investidura d'Illa d'incrementar el paper de Catalunya en la governança de l'aeroport del Prat. No hi posen dates, però s'acorda incorporar una esmena a la llei de mesures per crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i aprovar, "en una futura comissió bilateral", un òrgan bilateral entre Estat i Generalitat per "coordinar la governança del sistema aeroportuari de Catalunya". En aquest sentit, els socis acorden elaborar un pla estratègic del sistema aeroportuari que contempli la planificació territorial i urbanística, l'accessibilitat aeroportuària o la protecció del medi natural.
La recaptació de l'IRPF, via esmenes al finançament
L'acord també recull més de 500 milions d'euros per a l'Agència Tributària de Catalunya i es referma el compromís amb la reforma del finançament autonòmic, per tal que aquest 2026 es tramitin les mesures necessàries perquè el nou model pugui entrar en vigor el 2027. Caldrà l'aprovació al Congrés i encara no hi ha majoria garantida. Pel que fa a la recaptació de l'IRPF, el Govern i ERC pacten "treballar conjuntament perquè les lleis que s'acabin aprovant incorporin la delegació de competències en la recaptació de l'IRPF". "Ara, no estem preparats per gestionar l'IRPF, és un impost molt complex", ha indicat Romero. L'horitzó previst és, com a mínim, a partir de 2028, i la consellera ha destacat la bona relació que hi ha amb el Ministeri d'Hisenda.
Acords en educació sense millores salarials
ERC no ha volgut condicionar els pressupostos a les reivindicacions dels mestres, que continuen amb vagues previstes fins a final de curs. L'acord, però, sí que preveu millores en educació. Hi ha un pla d'inversions en centres públics de 400 milions d'euros fins l'any 2030, un pla per climatitzar 100 equipaments per un valor de 100 milions d'euros en els dos pròxims cursos, destinar 50 milions d'euros al val escolar per a la compra de material, reforçar amb 19 milions d'euros el pla de biblioteques, reforçar les aules d'acollida amb un increment de 21 milions d'euros els dos pròxims anys, i també els centres d'educació especial amb un increment de 3,7 milions d'euros. No es preveuen, però, millores salarials com reclamen els mestres.
En l'àmbit de la salut, es crearà un fons extraordinari de 250 milions per reduir el dèficit històric de finançament de la sanitat catalana, també es farà un equip de treball per abordar la manca de professionals sanitaris, centrat en la revisió del model universitari, es revisarà el model de salut mental infantil i juvenil, s'accelerarà el procés d'integració dels hospitals municipals de les Terres de l'Ebre al CatSalut, i s'impulsaran plans de formació i campanyes de sensibilització dels professionals dels CAP per impacte del biaix de gènere en la salut de les dones.
Pla de pobles i rehabilitació del parc d'habitatge
L'acord preveu també recursos per rehabilitar habitatges dels nuclis històrics i dels barris. El programa Regenera, de tres anys i amb una dotació pressupostària de 160 milions d'euros anuals i 50 milions més de l'ICF, té per objectius mobilitzar habitatges buits, intervenir en entorns d'alta vulnerabilitat i amb un parc residencial antic, facilitar l'accés a l'habitatge en municipis rurals i reduir les barreres tècniques, administratives i econòmiques que limiten la rehabilitació. En la mateixa línia, també s'acorda el programa Pla de pobles 2026-2030, amb 400 milions d'euros, adreçat a 739 municipis de menys de 5.000 habitants per reactivar, protegir i adequar els nuclis urbans.
Més Mossos (i competències a ports i aeroports)
El Govern també es compromet a reforçar el cos de Mossos, en la línia del que ja estava previst, fins als 25.000 agents l'any 2030. Alhora, reactiva la promesa de "culminar l'acord per traspassar les competències de seguretat ciutadana a tots els ports i aeroports catalans", un compromís aturat des de fa més d'un any. Alhora, les dues parts es comprometen també a desplegar les 180 noves places de jutges acordades amb el Ministeri de Justícia en els dos pròxims anys, que tindrà un cost d'uns 20 milions d'euros per al Govern. I també a reforçar la formació en perspectiva de gènere i d'infància als membres de l'administració de justícia.
Més diners per al català
El pacte entre el Govern i ERC inclou 100 milions d'euros per a l'impuls del català amb especial focus a l'àmbit digital, on s'hi destinaran 60 milions. "El país necessita una estratègia clara per fer del català una llengua competitiva en l’entorn digital", apunten fonts d'ERC. Els republicans també han garantit 35 milions d'euros per un paquet de mesures del Departament de Política Lingüística i deu milions per al foment de l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu. En l'àmbit digital, la mesura més cridanera és que ERC ha pactat un programa de govern que destinarà 50 milions d'euros durant tres anys al reforç del català a les xarxes socials.
Hi haurà ampliació.