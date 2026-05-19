A canvi de què ha pactat ERC els pressupostos d'Illa?

L'acord entre el Govern i ERC pels pressupostos ha quedat tancat després de l'aval del consell nacional dels republicans. Amb l'aprovació dels comptes, prevista definitivament per a principis de juliol, es tanca mig any de llargues negociacions per definir aquells compromisos necessaris per la part socialista perquè Oriol Junqueras donés el "sí" a Salvador Illa. No ha estat senzill perquè es va arrancar amb la línia vermella de l'IRPF i la presentació i retirada d'uns primers pressupostos sense el suport d'ERC, però salvada la primera crisi es va poder iniciar la negociació pressupostària a canvi d'una sèrie d'acords paral·lels als comptes.
Hi han hagut tres elements que han desencallat els pressupostos. El primer ha estat la societat d'inversions i el segon ha estat el primer projecte que executarà: un Tren Orbital que, si no hi ha imprevistos, estarà culminat per al 2040. L'últim factor que ha acabat decantant el "sí" als pressupostos ha estat que Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca. Entremig hi ha també altres carpetes, com el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya a l'espera de l'IRPF, l'impuls del traspàs de Rodalies, la gestió catalana del litoral sense la tutela de l'Estat o un paquet de mesures per a la defensa del català. Això és el que han pactat, fins ara, el Govern i ERC pels pressupostos.
Societat d'inversions i Tren Orbital
El primer acord que ha aplanat els pressupostos és el consorci d'inversions, tal com va anunciar la portaveu parlamentària republicana Ester Capella en una entrevista amb Nació. El nou òrgan va tenir una vida curta perquè Junts va tombar-ne la seva creació al Congrés, però les dues parts mantenen la voluntat de posar en marxa la societat mercantil que acompanyava al consorci. Aquesta societat, que no necessita l'aval del Congrés i la pot crear el consell de ministres -i també dissoldre-, en realitat era la part més tècnica de l'acord i que tindrà capacitat de decisió en aquelles obres que l'Estat pressuposta però no executa a Catalunya.
I la primera obra que haurà de posar en marxa és el Tren Orbital. Es tracta d'un projecte proposat pel tripartit fa vint anys, però que va quedar aturat fins que el 2023 ERC va reviure'l llavors sota el Govern de Pere Aragonès. Ara, els republicans l'han tornat a posar al centre i han acordat una inversió de 5.200 milions d'euros que haurà de posar l'Estat perquè les obres puguin finalitzar el 2040. El projecte de "quart cinturó ferroviari" hauria de connectar les ciutats de la tercera corona metropolitana de Mataró a Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès però evitant el col·lapse actual a Barcelona.
Majoria catalana al Consorci de la Zona Franca
El "guany de sobirania" que ERC demanava des de fa mesos ha estat la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. L’acord preveu que Catalunya controli el 55% de l’òrgan de direcció, un percentatge que quedaria repartit entre la Generalitat (40%) i l’Ajuntament de Barcelona (15%) mentre que l’Estat en conservaria el 45% restant. ERC sosté que el Consorci és un dels principals nodes industrials i logístics del sud d'Europa i una "peça estratègica" del comerç exterior del país. Amb una governança catalana, sostenen els republicans, el Consorci es podrà alinear amb les prioritats estratègiques de la Generalitat i de l'Ajuntament.
Gestió del litoral sense tutela estatal
Un altre dels "avenços en sobirania" que ERC ha pactat és que Catalunya tingui la gestió del litoral sense tutela de l'Estat, tal com va avançar Nació. El traspàs de la competència, previst a l'Estatut, es va fer el 2008 i permet a la Generalitat, per exemple, obrir un camí, donar llicència per a una guingueta, arreglar un passeig marítim o autoritzar instal·lacions al mar. Però l'Estat es va reservar la capacitat de condicionar o vetar algunes actuacions a través d'informes preceptius que són vinculants. L'acord, que torna a dependre de l'Estat, ha de deslligar la competència que ja té la Generalitat d'aquesta tutela, de tal manera que es pugui exercir sense dependre dels informes.
Reforç de l'ATC sense l'IRPF
En matèria tributària també hi ha avenços, malgrat que no és la recaptació de l'IRPF que ERC desitjaria. Totes dues parts han pactat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a través d'un contracte programa específic fins al 2029 per tal que l'ens tingui un "finançament estable" que li permeti impulsar "els canvis tecnològics, de processos, de gestió de dades i organitzatius necessaris, especialment en matèria de recaptació". Del total dels recursos, 481,2 milions seran transferits pel Departament d'Economia.
L'objectiu és que el contracte programa sigui un full de ruta en diverses etapes per assolir les funcions progressives de recaptació d'impostos, com ara l'IRPF, una de les condicions que ERC va posar inicialment com a condició per als pressupostos, però que va fer encallar les negociacions, i finalment ha retirat. Els republicans insisteixen que encara volen la recaptació dels impostos, i que ho intentaran lligar a través d'esmenes a la tramitació de la reforma del model de finançament. En tot cas, ERC considera que aquest pacte permet avançar en allò que es pot fer sense reformar la llei.
Impuls del traspàs de Rodalies
Un dels grans compromisos de la legislatura és el traspàs de Rodalies i la constitució de l'empresa mixta va ser un bon tret de sortida a la carrers dels pressupostos. Aquesta societat està fent els primers passos vinculats a la seva creació, potser de caire més tècnic i discret, i des d'ERC insisteixen que la majoria serà catalana "més aviat que tard". Un pas endavant ha estat que Òscar Playà, CEO de l'empresa mixta, és nou director de Rodalies de Catalunya arran de l'última crisi ferroviària. Serà a partir de 2027 que, progressivament, la nova companyia començarà a gestionar el servei. En paral·lel, s'avança en el traspàs de la infraestructura -propietat d'Adif-, començant per l'R1.
Climatització de centres educatius
El pacte pressupostari inclou algunes mesures en educació, sobretot pel que fa referència a les infraestructures. Dit d'altra manera, es preveu que l'acord contempli recursos destinats a la millora d'edificis o a la climatització dels centres educatius, un element important ja que la meitat d'escoles no estan preparades pel nou clima. Els republicans s'han obert a modificar partides pressupostàries per poder canalitzar algunes de les reivindicacions dels docents, però també han deixat clar que el seu paper no és el de solucionar el conflicte entre el Govern i els sindicats.