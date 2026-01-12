Òscar Playà serà un dels noms que caldrà tenir al radar a partir d'ara. Aquest enginyer de Telecomunicacions passarà de l'oasi del Metro a enfrontar-se cara a cara amb el caos de Rodalies. Playà serà el nou conseller delegat de l'empresa Rodalies de Catalunya, que es constitueix aquesta setmana després de la signatura del pacte de socis, escenificada aquest dilluns al Palau de la Generalitat. El Govern el designarà aquest dimarts al consell executiu, just abans d'oficialitzar la nova empresa davant notari i celebrar el primer consell d'administració de la companyia, que nomenarà Playà com a CEO.
Ningú dubta de la complexitat del Metro de Barcelona, com tampoc ningú nega que el repte de posar ordre a Rodalies és majúscul. Playà fa dues dècades que treballa a Transports Metropolitans de Barcelona, des de l'any 2005, i des de 2021 és el director general de la Xarxa de Metro de TMB. L'àmplia experiència al sector de la mobilitat ferroviària, especialment a l'àmbit metropolità, és el que ha fet decantar la Generalitat per triar-lo a ell com a màxim responsable de la nova operadora, i en els pròxims mesos s'haurà d'involucrar en la gestió i direcció de l'empresa, amb el pla estratègic i de negoci, i l'obtenció de les llicències ferroviària i de seguretat com a reptes immediats.
Amb estudis a la Universitat Ramon Llull i a IESE, va treballar en consultoria de telecomunicacions abans de fer el salt a TMB. Allà ha estat responsable del Centre de Control del Metro i, entre 2017 i 2020, va ser director de la T-Mobilitat, projecte marcat pels retards en la seva implementació. És especialista en estratègia empresarial, estructures de gestió, transformació digital i cultural, i lideratge d'equips directius i organitzacions. Tot això ho haurà de posar sobre la taula en la gestió del dia a dia de Rodalies de Catalunya, en un consell d'administració que estarà presidit per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i amb majoria de la Generalitat.
La resta de membres del consell d'administració seran, per part catalana, Pere Macias, actual comissionat de Rodalies; Marc Sanglas, exsecretari de Moblitat amb el govern d'ERC i un dels negociadors del traspàs; Teresa Torres, amb experiència a Renfe i a Infraestructures de la Generalitat; i el mateix Playà. Per part de Renfe, hi haurà els alts càrrecs Marta Torralvo, directora d'Economia i Finances; Miguel Ángel Vicente, director de Renfe Viajeros; i Luis Manuel Suárez, director de Renfe Ingeniería i Mantenimiento. També hi haurà una cadira per als representants dels treballadors, amb Raquel González, d'UGT.
Està previst que els membres del consell d'administració i el conseller delegat tinguin mandats de sis anys. El funcionament del dia a dia quedarà definit en el pla de negoci i els estatuts, així com la retribució del CEO. Mentre no s'aconsegueix la llicència ferroviària i de seguretat, el Govern espera que Rodalies de Catalunya ja assumeixi, amb Playà al capdavant, el rol de lideratge. Al final, la nova companyia tindrà la "responsabilitat màxima" en la gestió de Rodalies i un paper central en la culminació dels traspassos de línies i infraestructures. "La nova empresa haurà d'anar assumint la direcció del sistema", assenyalen fonts del Govern, d'ERC i de Renfe. El traspàs, en tot cas, serà progressiu.