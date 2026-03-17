Romero manté que no retirarà els pressupostos, però ERC assegura que ho negocien per evitar una derrota

Quan falten pocs dies per la prova de foc dels pressupostos, el més calent és a l'aigüera. El Govern i ERC no tenen acord i ningú no es mou per desencallar la situació. Tampoc hi ajuda el govern espanyol, que es resisteix a fer cap gest amb l'IRPF que permeti encarrilar un pacte que consolidi Salvador Illa a Palau. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha descartat en una entrevista al Cafè d'Idees del 2Cat que estigui sobre la taula retirar el projecte de pressupostos per donar marge a la negociació, com ha publicat avui La Vanguardia. "No estem aquí, el Govern no ha ofert això a ERC", ha afirmat, i ha reclamat responsabilitat als republicans per poder oferir "certeses". "Se'm fa molt difícil pensar que divendres no es tramitarà el pressupost", ha afirmat.
Malgrat les declaracions públiques de Romero, sí que hi ha converses discretes per intentar desencallar la situació i l'opció de retirar els comptes abans de divendres està sobre la taula, segons ERC. De fet, a Calàbria no va agradar que Illa tirés pel dret i aprovés el projecte sense tenir garantits els vots al Parlament. Fonts republicanes insisteixen que hi ha marge per negociar, però que no se senten responsables d'avalar uns comptes que el Govern va presentar sense pactar-los amb ells. "Si no els retiren, cauran", indiquen des del partit. En tot cas, des de l'executiu insisteixen que l'escenari d'aprovar pressupostos el juny, com ha plantejat ERC en algun moment, no seria desitjat, perquè hi hauria complicacions per executar les partides. Si es retiren finalment, caldrà accelerar per aprovar un suplement de crèdit per evitar tensions a l'administració.
Romero ha dit que és optimista i que negociaran fins a última hora, però no ha ofert cap nou element als republicans. Sí que ha reivindicat les bondats del projecte de pressupostos que va aprovar el Govern ara fa unes setmanes. "Hi ha marge per negociar el pressupost", ha assegurat, i ha confiat que divendres els republicans retirin l'esmena a la totalitat. La consellera sosté que, en aquest any i mig de legislatura, s'han construit confiances i que no cal donar "més temps" retirant el projecte per presentar-ne un de nou d'aquí uns dies. "El projecte no canviaria tant", ha apuntat. Si se supera l'obstacle del debat a la totalitat, hi haurà un nou marge de negociació fins al 24 d'abril. "Ja anem una mica tard", ha dit.
Sense crítiques ni pressió a Montero
El punt de desacord és l'IRPF. El Govern està fent feina per muscular l'Agència Tributària de Catalunya, però el govern espanyol es nega a modificar les lleis per delegar la gestió dels impostos a Catalunya. "Estem preparant l'ATC, hem contractant gent, obrirem més oficines, hem fet més àgil l'Agència...", ha explicat. L'horitzó és que a l'any 2028 es comenci a gestionar alguns elements de l'IRPF, sempre que s'hagi delegat la gestió de l'impost, que és el que reclama ERC. Per què no es fa? Romero ha dit que hi ha marge perquè es faci durant la tramitació de la reforma del finançament, que té garantida l'aprovació.
Romero ha evitat criticar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que descarta cedir el 100% de l'IRPF. En aquest sentit, ha destacat l'acord de la comissió bilateral del juliol de 2025. "Allà es diu que es treballarà per fer les modificacions legislatives perquè Catalunya pugui gestionar l'IRPF. A mi el que em val és això", ha dit, i ha assegurat que és gràcies a Montero que hi ha una proposta de model de finançament. "Montero i el govern d'Espanya estan compromesos amb l'IRPF perquè ho diu l'acord de la bilateral", ha insistit. I en aquest escenari, la consellera s'ha preguntat "què més cal", en referència a ERC.
En aquest sentit, ha lamentat també que els republicans demanin coses que no depenen de la Generalitat, perquè l'IRPF depèn del govern espanyol. També és cert que aquesta condició era per investir Salvador Illa, i aleshores els socialistes no van posar cap problema i, de fet, aquell acord va ser avalat per la cúpula del PSOE. Sigui com sigui, des de la Generalitat eviten posar pressió sobre els aliats del govern espanyol, conscients també que el PSOE té cites electorals, cap de més important que les d'Andalusia on, per cert, Montero serà la candidata socialista i haurà d'abandonar el govern espanyol.