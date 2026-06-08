ERC carrega contra Omella pel català en la visita del Papa: «No ha estat a l'altura»

"No ha estat a l'altura". Aquest ha estat el missatge nítid d'ERC cap a l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, per la seva gestió sobre el català en la visita del Papa a Catalunya. Elisenda Alamany, secretària general dels republicans, ha criticat que Omella no hagi treballat inicialment per la presència de la llengua i que posteriorment hagi justificat la seva absència davant la polèmica generada. Arran de l'allau de crítiques polítiques i socials, el Vaticà preveu una major presència del català en la visita papal. Ara bé, va ser Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, qui va fer recular Omella, tal com va avançar Nació.
Alamany ha recordat que, més enllà de l'homenatge a la Sagrada Família, la visita papal ha de servir per demostrar que Catalunya és un país amb una "llengua viva". En aquest sentit, la dirigent republicana ha insistit que hi ha hagut una "desconsideració inicial" a l'hora de traslladar al Papa la importància del català mentre que també ha carregat contra la "desídia" de la Generalitat. "Si no fos per ERC, el Govern no consideraria el català tan important", ha defensat. Alamany ha explicat que a la missa de l'estadi Olímpic hi assistirà Oriol Junqueras mentre que a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi està convidat el grup d'ERC al Parlament.
La secretària general d'ERC també ha carregat contra Junts. Alamany s'ha referit a una piulada de Carles Puigdemont que cridava a xiular contra el "renaixement del catolicisme franquista" i creu que, malgrat no referir-se a xiular el Papa, és "incoherent" amb el fet que Junts hagi demanat en persona al pontífex que parli en català durant la visita a Catalunya. Cal recordar que Míriam Nogueras i Eduard Pujol, com a respectius líders de Junts al Congrés i al Senat, han demanat a Lleó XIV que faci un "acte meravellós de respecte i amor" parlant la llengua del país.
Crítiques al Govern per la crisi educativa
Per altra banda, ERC ha mantingut les crítiques al Govern per la gestió de la crisi educativa. Concretament, Alamany ha acusat l'executiu de "no entendre" les reivindicacions dels docents i d'encomanar-se només a una part de la comunitat docent. "Tenen temps per continuar asseguts a negociar, però han d'entendre que Catalunya no és la de fa vint anys", ha dit la secretària general d'ERC a l'executiu socialista. Els republicans defensen un "gran acord" per recuperar la confiança dels mestres i, asseguren, el 'no' a la consulta sobre el preacord ha demostrat que no només era un conflicte salarial, mencionant aspectes com el català o les necessitats especials dels estudiants.
En una altra línia, Alamany també ha fet balanç del consell nacional del cap de setmana a Banyoles, que va servir per donar el tret de sortida al nou cicle electoral -també amb l'aprovació del reglament intern per triar candidats a Madrid-. La dirigent republicana ha expressat que encaren la nova tanda d'eleccions amb ganes de ser la primera força no només de l'independentisme sinó també del país. ERC considera que ha situat les prioritats del país a la seva agenda política i que això els permet arribar amb força a les eleccions municipals. "Les enquestes diuen que som el partit que més creix i aspirem a ser la primera força del país", ha conclòs Alamany.