Mor María del Turruchel Alcantud Inarejos, regidora del PP a l'Ajuntament de Cornellà

La regidora del Partit Popular de Cornellà, María del Turruchel Alcantud Inarejos, ha mort als 58 anys després d'una llarga malaltia, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. El consistori ha expressat el seu "més sincer" condol a família, amistats i companys de partit i ha decretat un dia de dol oficial.\r\n\r\nLa regidor era llicenciada en Geografia i Història i havia estat membre de la Corporació Municipal durant l'últim mandat. A més, exercia el càrrec de secretària general del PP de Cornellà des de l'any 2018, tot i que hi militava des del 2012. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nMor David Lucas, secretari d'Estat d'habitatge, amb 58 anys David Cobo\r\n\r\n