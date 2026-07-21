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Mor María del Turruchel Alcantud Inarejos, regidora del PP a l'Ajuntament de Cornellà

Política

  • María del Turruchel Alcantud

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Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 13:07
Actualitzat el 21 de juliol de 2026 a les 14:12

La regidora del Partit Popular de CornellàMaría del Turruchel Alcantud Inarejos, ha mort als 58 anys després d'una llarga malaltia, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. El consistori ha expressat el seu "més sincer" condol a família, amistats i companys de partit i ha decretat un dia de dol oficial.

La regidor era llicenciada en Geografia i Història i havia estat membre de la Corporació Municipal durant l'últim mandat. A més, exercia el càrrec de secretària general del PP de Cornellà des de l'any 2018, tot i que hi militava des del 2012. 

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