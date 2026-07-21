L'empresari Julio Martínez no aclareix el paper de Zapatero en el rescat de Plus Ultra

L’empresari Julio Martínez ha ratificat davant l’Audiència Nacional (AN) que l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l’aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l’ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l’interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l’escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que “va marcar els passos a seguir” per aconseguir finançament per l’aerolínia.
Martínez també s’ha presentat com una mena de missatger entre els negocis de l’expresident socialista, però ha negat saber detalls d’aquests negocis. En un escrit enviat aquest dilluns al jutge, Martínez va implicar l’expresident en el rescat que el govern espanyol va concedir a Plus Ultra el 2021. “Era Zapatero, en la seva faceta de consultor, qui marcava els passos a seguir per aconseguir finançament”, va defensar l’empresari.
Les fonts presents a l’interrogatori apunten que Martínez no ha donat gaires més detalls dels que va exposar en aquest escrit, i que en un moment determinat de la seva declaració el jutge li ha reclamat més concreció. L’empresari ha arribat vint minuts abans de les 9h del matí a la seu judicial i ha declarat durant quatre hores. Martínez ha explicat que la seva empresa, Análisis Relevante, cobrava pels informes i gestions que feia Zapatero, i que després ell s’encarregava de pagar l’expresident. Tanmateix, ha assegurat que ell no participava en les gestions que feia el socialista i que tampoc l’acompanyava en les reunions.
Les mateixes fonts han apuntat que Martínez no ha carregat contra Zapatero, però que ha assegurat que l’expresident va fer servir Análisis Relevante per canalitzar la seva capacitat d’influència. Preguntat per si ell era una mena de “missatger” entre els negocis de l’expresident, l’empresari ho ha afirmat. Pel que fa a la vicepresidenta de Veneçuela Delcy Rodríguez, Martínez ha remarcat que tenia molt bona relació amb la dirigent i que l’ajudava en diferents gestions, sense entrar en detalls sobre aquestes.
Així mateix, ha confirmat que va viatjar amb Zapatero a Veneçuela en diferents ocasions. En la seva declaració, Martínez ha contradit l'expresident, que va negar davant aquest mateix jutge haver exercit cap mena d'influència pel rescat de Plus Ultra. “No vaig intervenir. No vaig parlar amb absolutament ningú del sector públic sobre Plus Ultra. Aquesta és una veritat inqüestionable i no hi haurà ningú que pugui dir el contrari”, va afirmar el passat 17 de juny.
“Figura visible” de la trama
Els investigadors consideren que Martínez hauria estat el “lloctinent principal i figura visible” de “l’estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències” presumptament liderada per Zapatero. També li atribueixen un rol d’intermediari en diferents assumptes a Veneçuela, on Zapatero feia de mediador.
També apunten que la seva empresa va cobrar prop de 300.000 euros de Plus Ultra. Ho hauria fet per “tasques eufemísticament anomenades d’acompanyament”, tal com Martínez va explicar a l’escrit enviat dilluns al jutge. També va pagar a Zapatero i a l’empresa de les seves filles entre 2020 i 2024.
L’empresari va ser detingut el passat desembre en el marc d’una investigació iniciada per analitzar si el rescat de Plus Ultra va servir per blanquejar diners de Veneçuela. Al seu domicili van trobar 300.000 euros en metàl·lic, que l’empresari va atribuir a la venda d’un habitatge no declarat a Hisenda.
El govern espanyol manté la confiança en Zapatero
El govern espanyol ha defensat aquest dimarts la legalitat del rescat a l'aerolínia Plus Ultra i ha reiterat que continua confiant en la innocència de Zapatero malgrat les declaracions judicials del seu exsoci i del propietari de la companyia. Fonts de l'executiu han assegurat que "creuen la versió de Zapatero" i sostenen que el crèdit a Plus Ultra "es va concedir per motius tècnics i sense cap tipus de pressions".
En la mateixa línia, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha afirmat que "l'actuació del govern d'Espanya en aquest expedient va ser la correcta" i ha recordat que el rescat "va ser tramitat i avalat pels serveis tècnics de la SEPI" i sotmès a controls administratius, judicials i europeus.