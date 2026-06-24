Les agendes de Zapatero documenten contactes amb Cerdán i viatges a Zúric en plena negociació amb Junts

Les agendes personals de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero incorporades al sumari judicial al qual ha tingut accés l'ACN documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i diversos desplaçaments a Zuric durant les negociacions entre els socialistes i Junts. Entre la documentació hi figura una conversa de WhatsApp entre Zapatero i la seva secretària, María Gertrudis Alcázar Jiménez, del 20 de novembre del 2025, en què l'expresident li comunica: "No podré tenir les reunions d'aquesta tarda. Puigdemont".
La documentació incorporada al sumari permet reconstruir una cronologia de contactes polítics, reunions i desplaçaments de Zapatero durant els mesos en què es desenvolupaven les negociacions entre el PSOE i Junts sota la supervisió dels verificadors internacionals establerts a Suïssa. La documentació dels viatges es remunta al 27 de gener del 2024. Pocs mesos després de la investidura de Pedro Sánchez i de l'inici dels mecanismes de verificació pactats amb Junts, Zapatero va viatjar a Zúric en una jornada qualificada a l'agenda com a "viatge privat".
Més d'un any després, el 30 de maig del 2025, l'agenda recull una jornada a la ciutat suïssa. Zapatero surt de Madrid a les 7.30 hores, arriba a Zúric a les 9.30, té una reunió programada a les 11.00 hores i torna a la capital espanyola el mateix vespre. No hi consten altres actes ni compromisos.
El mateix esquema es repeteix exactament un mes després. El 29 de juny del 2025 torna a desplaçar-se a Zúric amb una única reunió fixada a les 11.00 hores i retorn a Madrid aquella mateixa tarda. Les agendes incorporades a la causa també documenten una nova visita a la ciutat suïssa el 15 d'octubre del 2025, en aquest cas amb una reunió prevista a les 20.00 hores.
Els annexos de WhatsApp reforcen aquesta cronologia. El 24 de juliol del 2025, Alcázar proposa a Zapatero una modificació d'un viatge perquè pugui arribar a Zúric la tarda del dia anterior a una reunió i tornar l'endemà. "Et permet ser-hi aquella tarda i el matí següent", li explica en el missatge, una proposta que l'expresident respon amb un breu "Okok". La referència més explícita a Puigdemont apareix el 20 de novembre del 2025. Aquell dia, després d'intercanviar missatges sobre una agenda de treball a Colòmbia, Zapatero comunica a la seva secretària: "No podré tenir les reunions d'aquesta tarda. Puigdemont". Alcázar respon immediatament: "D'acord. Aviso".
Reunions amb Bolaños i Cerdán
A més dels viatges a Zúric, les agendes recullen reunions amb dos dels principals interlocutors socialistes en aquestes negociacions: el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i l'aleshores secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Així, l'agenda incorpora una reunió amb Cerdán el 3 de març del 2025. Setmanes més tard, el 24 d'abril, hi apareix una nova anotació sota l'epígraf "Cerdán-Bolaños", en referència a una trobada amb l'ex número tres del PSOE i amb el ministre de la Presidència.
La mateixa relació queda reflectida també en els missatges de WhatsApp entre Zapatero i la seva secretària. El 22 d'abril del 2025, Alcázar li trasllada una anotació d'agenda que diu: "Dijous 12 h. Ferraz. Santos i Bolaños", en una referència directa als dos dirigents socialistes.
Els xats incorporats al sumari mostren també que Alcázar enviava regularment a Zapatero articles de premsa sobre la seva activitat política. Entre aquests documents hi figura una informació d’El Mundo sobre les reunions entre el PSOE i Junts als afores de Zúric, en què es descriu Zapatero com un dels principals interlocutors dels socialistes amb Carles Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueras.
L'entorn de Zapatero estudia accions legals per la filtració
L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, tant de l'àmbit polític -per exemple, viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts- com del professional. Sobre aquest últim aspecte, l'entorn de Zapatero lamenta que s'ha filtrat activitat de consultoria "completament legal" que no té res a veure amb la companyia aèria Plus Ultra. "Seria inacceptable fer una investigació prospectiva de la tasca professional de l'expresident", han indicat. També han considerat "un escàndol sense precedents" la filtració.
D'altra banda, el govern espanyol ha expressat la "preocupació" per la "freqüència creixent" amb què hi ha "filtracions d'informació en el sí de causes judicials en curs". El gabinet de Pedro Sánchez assegura que la informació filtrada no té relació amb les investigacions i "vulnera la privacitat i els drets de les persones afectades". El PSOE, de la seva banda, subratlla que si la "immensa majoria del material difós no té relació amb els fets investigats, l'escàndol és majúscul", i qualifica la filtració de "cacera incompatible amb les garanties que exigeix una democràcia".